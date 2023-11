Avis aux médias?: Point de presse de l'opposition officielle





QUÉBEC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, Mme Marwah Rizqy, informe les représentantes et les représentants des médias qu'elle tiendra un point de presse le mardi, 28 novembre. La députée de Saint-Laurent sera accompagnée notamment de membres d'associations étudiantes et de l'Union Étudiante du Québec.

DATE?: Mardi, 28 novembre 2023







HEURE?:??????? 10h30







LIEU?: Hall du foyer, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

27 novembre 2023 à 15:30

