Espace MUNI lance son nouveau guide sur les services de garde éducatifs à l'enfance

BROSSARD, QC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Espace MUNI est fier de lancer sa toute nouvelle version du guide : Les services de garde éducatifs à l'enfance, c'est aussi l'affaire des municipalités! Un outil pour passer à l'action. Le guide offert en ligne a été réalisé grâce au soutien du gouvernement du Québec.

«?Les municipalités jouent un rôle essentiel, notamment pour soutenir et encadrer le développement de services de garde éducatifs de qualité sur leur territoire. Elles disposent de pouvoirs, de compétences et de leviers leur permettant d'agir sur l'accès et le développement de places. Les municipalités ont une responsabilité collective à l'égard du développement des enfants et elles peuvent jouer un rôle stratégique dans ce dossier pour répondre aux besoins des familles de leur communauté?» affirme Doreen Assaad, mairesse de Brossard et présidente d'Espace MUNI.

Le guide a été présenté dans le cadre de la journée de lancement de la communauté de pratique Municipalité ami des enfants (MAE), le 24 novembre dernier à Beloeil. « C'est au coeur des municipalités que tout commence. Mettre les droits des enfants au coeur de nos actions, c'est un de nos objectifs commun et je suis contente de savoir qu'Espace MUNI et toutes les participantes et tous les participants de cette journée du 24 novembre travaillez dans ce sens » Précise Mme Suzanne Roy, Ministre de la Famille.

Le guide a été réalisé dans la perspective d'offrir des informations complètes et actuelles sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Il a notamment été conçu afin d'aider les municipalités à bien cerner leur rôle sur le développement de places et le soutien au réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, et d'inspirer les municipalités à passer à l'action à ce sujet. Le guide permet plus précisément :

D'en savoir plus sur le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance?;

De connaître les modalités de création de places en service de garde éducatif à l'enfance?;

D'agir pour soutenir les services de garde éducatifs à l'enfance de votre territoire?;

De s'inspirer de MRC et municipalités qui sont passés à l'action.

Le guide : Les services de garde éducatifs à l'enfance, c'est aussi l'affaire des municipalités! Un outil pour passer à l'action est disponible à partir de maintenant au lien suivant : https://espacemuni.org/guide-sgee/

27 novembre 2023 à 14:24

