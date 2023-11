Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 340 000 $ à la biennale Parcours Danse





QUÉBEC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 338 750 $ à La danse sur les routes pour sa biennale Parcours Danse, qui se déroule jusqu'au 1er décembre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La danse sur les routes du Québec est un réseau d'artistes, d'agentes et agents, de compagnies et de diffuseurs dont la mission est de participer à l'accroissement de la diffusion de la danse. Au cours des 5 jours que dure Parcours Danse, une cinquantaine de spectacles sont présentés et mettent en lumière la grande variété et la richesse des langages chorégraphiques. La biennale est également une occasion pour favoriser le rayonnement de la danse sur les marchés mondiaux grâce à la venue de diffuseurs et de programmateurs internationaux.

Citations

« La biennale Parcours Danse propose un lieu de rencontre entre les interprètes et les différents intermédiaires du milieu venus célébrer cet art. Cette rencontre favorise l'émergence d'idées et des collaborations nouvelles, ce qui mène à l'enrichissement des arts chorégraphiques québécois. Je souhaite à tous les participants et participantes des moments de pur bonheur. J'espère également que les découvertes des prochains jours permettront à toutes et à tous de créer des liens et de saisir des occasions, notamment en matière de programmation sur la scène internationale. Je remercie La danse sur les routes du Québec pour sa contribution inestimable à la vitalité et au développement de l'industrie de la danse au Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde 288 750 $ à La danse sur les routes qui organise l'événement. Cette somme provient du programme Soutien à la mission.

Le ministère de la Culture et des Communications lui octroie 50 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation.

27 novembre 2023 à 13:00

