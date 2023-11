Pizza Hut Canada offre plus d'un million de dollars en pizzas avec un événement épique Repizza





Premier événement de ce genre, les Canadiens se rassembleront devant les Pizza Huts à travers le pays le 4 décembre

VAUGHAN, ON, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Dans une démarche aussi audacieuse que ses saveurs, Pizza Hut Canada offre plus d'un million de dollars en pizzas gratuites - oui, vous avez bien lu, plus de 50 000 pizzas GRATUITES - avec sa campagne Repizza le 4 décembre, disponible pour un jour seulement !

Pizza Hut offre une « recharge de pizza » gratuite à quiconque apporte n'importe quelle boîte à pizza vide - même une boîte d'un autre fournisseur - dans son Pizza Hut le plus proche le 4 décembre

L'inventeur derrière la pizza croûte farcie et la pizza pan est de retour avec sa dernière oeuvre d'art - une nouvelle croûte étirée à la main, légère et aérienne si délicieuse que les convives peuvent la dévorer peu importe quand ils ont dégusté une pizza pour la dernière fois. Pizza Hut offre une « recharge de pizza » gratuite à quiconque apporte n'importe quelle boîte à pizza vide - même une boîte d'un autre fournisseur - dans son Pizza Hut le plus proche le 4 décembre. C'est simple : échangez votre boîte vide et Pizza Hut vous offrira une toute nouvelle boîte de Pizza Hut avec une pizza à la croûte étirée à la main bien chaude (aux 100 premiers clients par magasin). Sans aucune condition - juste du fromage. Choisissez entre une pizza moyenne Croûte étirée à la main Duo pepperoni ou une pizza moyenne Croûte étirée à la main Aux trois fromages, jusqu'à épuisement des stocks.

"Notre équipe a réimaginé ce que devrait offrir une croûte légère et aérienne de Pizza Hut sans compromettre le goût imbattable et la saveur présente dans chaque tranche d'une pizza Pizza Hut", a déclaré Daniel Meynen, directeur marketing de Pizza Hut Canada. "Nous avons développé et testé une nouvelle croûte et une nouvelle gamme excitante de recettes auprès des Canadiens qui répondent exactement à tous ces critères, offrant une expérience quotidienne qui vous donnera envie de 'Repizza' encore et encore".

La croûte étirée à la main est maintenant disponible dans les magasins Pizza Hut d'un océan à l'autre. Présentant de nouvelles recettes alléchantes de croûte étirée à la main que vous voudrez déguster : Croûte étirée à la main Duo pepperoni, Croûte étirée à la main Cheddar, bacon et Ranch, Croûte étirée à la main Aux trois fromages et Croûte étirée à la main Poulet Fajita. Et pour ceux qui veulent simplement à satisfaire leurs rage de hut plus souvent, essayez la Croûte étirée à la main avec votre recette de pizza préférée ou créez votre propre pizza.

Visitez www.pizzarefill.ca/landing pour en savoir plus sur Repizza le 4 décembre. Préparez-vous à Repizza encore et encore avec la croûte étirée à la main.

À propos de Pizza Hut Canada

Pizza Hut et sa communauté de partenaires franchisés entrepreneuriaux sont fiers d'être l'une des plus grandes marques de restaurants de pizza au Canada avec 600 emplacements à travers le pays. En tant que l'une des plus grandes marques de restaurants de pizza, Pizza Hut s'engage à offrir des expériences de pizza délicieuses et à donner aux clients un repas délicieux et indéniablement Pizza Hut afin qu'ils puissent Repizza encore et encore.

Pizza Hut, Inc. est une filiale de Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM). Vous voulez plus d'informations ? Consultez notre site Web, Facebook, X et/ou Instagram.

27 novembre 2023 à 12:24

