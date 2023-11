Forum stratégique sur les grands projets de transport : travailler ensemble pour façonner le futur paysage de la mobilité dans la métropole





MONTRÉAL, le 27 nov. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait le vendredi 24 novembre son Forum stratégique sur les grands projets de transport au Fairmont Le Reine Elizabeth, en compagnie du ministre des Transports, l'honorable Pablo Rodriguez. Pour l'occasion, près de 300 personnes se sont rassemblées pour discuter de la fluidité des transports et de l'avenir des infrastructures de la métropole.

« Après le succès de l'étude Blocage minimum en janvier dernier, nous voulions présenter un suivi des recommandations pour améliorer la gestion des chantiers au centre-ville. C'est dans ce contexte que nous avons présenté une première évaluation de l'impact des mesures annoncées et dévoilé le nouveau baromètre annuel « Obstacle minimum » pour mesurer la progression de la situation. En dépit des signaux positifs envoyés par les autorités municipales, nous constatons que les changements tardent à se concrétiser sur le terrain. Il reste encore beaucoup de travail à faire », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Montréal est à un moment clé pour se positionner comme un leader en matière de mobilité durable et de fluidité des transports. Les échanges tenus lors du Forum ont mis en évidence des innovations numériques qui pourraient grandement optimiser l'accès à l'information pour les citoyens concernant les différents modes de déplacement dans la métropole. Nous avons également pu constater les leçons qui découlent de la mise en service du REM et les défis de lancement du projet de prolongement de la ligne bleue. Il ressort des échanges que la STM espère toujours pouvoir obtenir l'ouverture des cinq nouvelles stations d'ici 2030 », a poursuivi Michel Leblanc.

« Le Forum a donné lieu à une mise à jour du projet de créer un aéroport réservé aux vols intérieurs à Saint-Hubert, en collaboration avec le transporteur Porter. Nous comprenons que ce projet, qui ne dépend pas d'une autorisation gouvernementale, se veut complémentaire de la desserte de notre aéroport international Montréal-Trudeau. Nous avons par ailleurs été rassurés d'apprendre que YUL a développé un plan d'accès qui devrait permettre d'éviter de retrouver les enjeux d'accessibilité qui ont frappé l'aéroport au coeur de l'été. La connectivité internationale de la métropole et la santé de l'aéroport international Montréal-Trudeau sont essentielles pour la performance de notre base d'affaires », a détaillé Michel Leblanc.

« Le Forum fut l'occasion d'assister à la première prise de parole publique du ministre Rodriguez depuis sa nomination au ministère des Transports. Nous avons échangé sur les infrastructures stratégiques et l'importance du soutien fédéral pour améliorer la connectivité et la mobilité dans la métropole. Je salue notamment l'engagement réitéré du ministre pour la construction du terminal de Contrecoeur, ainsi que le soutien affiché de son gouvernement pour la réalisation rapide d'un projet structurant de transport collectif dans l'Est de Montréal. Ce sont des signaux positifs qui doivent maintenant se concrétiser », a conclu Michel Leblanc.

Pour consulter le suivi de l'étude Blocage minimum et le nouveau baromètre « Obstacle minimum », rendez-vous sur le site Web de la Chambre.

À propos du Forum stratégique sur les grands projets de transport

Le Forum stratégique sur les grands projets de transport a été organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il a été réalisé en association avec Porter, Rogers et YHU - Aéroport Montréal Saint-Hubert; en collaboration avec le CN, Cubic et YUL - Aéroport international Montréal-Trudeau; ainsi qu'en partenariat avec La Presse, Montreal Gazette et le Port de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

27 novembre 2023

