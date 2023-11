Le Parti libéral du Québec en appelle à la création d'un poste de Directeur parlementaire du budget





QUÉBEC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Les deux dernières semaines ont été très révélatrices de l'incapacité du gouvernement de François Legault à faire preuve de vision et à gérer adéquatement les finances publiques. Clairement, il est temps de nommer un Directeur parlementaire du budget (DPB).

La subvention de 5 à 7 millions de dollars afin de faire venir les Kings de Los Angeles au Centre Vidéotron est un exemple d'un gaspillage de fonds publics grossier, inexcusable et totalement injustifiable.

Un DPB nous permettrait plus objectivement, et de façon neutre, d'évaluer les retombées économiques ou l'absence totale de retombées que les justifications boiteuses du ministre des Finances. Avouons que son fameux 10% de probabilités d'un retour des Nordiques relève davantage de l'ésotérisme que d'un économiste rigoureux. Comme quoi, il faut impérativement passer la rondelle à un DPB.

De plus, récemment, le Directeur parlementaire du budget fédéral, M. Yves Giroux, nous apprenait que, finalement, la rentabilité du projet Northvolt prendrait au moins 11 ans et non pas de 5 à 9 ans tel qu'annoncé. Or, il s'agit d'une institution fédérale et nous n'avons pas son équivalent québécois pour analyser l'investissement du gouvernement de François Legault bien qu'il injecte 1,4 milliard de dollars et pourrait en ajouter 1,5 milliard supplémentaire pendant la production.

Le Parti libéral du Québec estime que le temps est venu de créer un poste de DPB.

Le Parti libéral du Québec est fermement convaincu que la création de ce poste stratégique, comme celui qui existe au fédéral, serait un pas décisif vers le renforcement de la responsabilité financière du gouvernement.

« Face à l'instabilité persistante de nos finances publiques depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir, la création du poste de Directeur parlementaire du budget est une exigence impérative. C'est le remède nécessaire pour restaurer la confiance dans la gestion financière du gouvernement et assurer un avenir plus sûr pour les Québécois. »

-Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances

« La création d'un poste de Directeur parlementaire du budget incarne notre engagement envers une gouvernance transparente et éclairée. En plaçant l'objectivité au coeur de nos décisions, nous construisons un avenir financier solide et durable pour tous les citoyens du Québec. »

-Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'administration gouvernementale et pour le Conseil du trésor

27 novembre 2023 à 11:36

