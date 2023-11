Partenariat stratégique dans l'IA entre ABMI et EURODECISION pour aider les acteurs du nucléaire à mieux piloter leur supply chain





A l'occasion du WNE, salon mondial du nucléaire civil, à Paris, la société d'ingénierie de spécialités ABMI et le spécialiste en IA et mathématiques décisionnelles EURODECISION annoncent la mise à disposition de leur solution d'optimisation de la supply chain pour les acteurs du nucléaire.

Disponible depuis un an pour les acteurs de l'aéronautique, la solution combine la puissance de l'IA symbolique (systèmes à base de règles) d'EURODECISION, avec les expertises métiers et industrielles d'ABMI, pour proposer un outil d'aide à la décision pointu, permettant de mieux piloter les chaînes d'approvisionnement, et d'anticiper leurs potentielles fragilités.

Les événements de ces dernières années ? pandémie, crise de l'énergie, situations géopolitiques ? ont fragilisé les chaînes d'approvisionnement, avec pour conséquence une augmentation des risques de rupture sur tout ou partie des chaînes de production.

Pour faire face à cette incertitude croissante, les entreprises industrielles souhaitent disposer de solutions technologiques de pointe pour mieux piloter leurs approvisionnements.

Un enjeu d'autant plus critique dans les secteurs aéronautique et nucléaire, tous deux confrontés à des chaînes d'approvisionnement mondiales particulièrement complexes, dans des environnements où la traçabilité et la sécurité sont au coeur de la stratégie industrielle.

Pour répondre à ces enjeux, ABMI et EURODECISION ont monté fin 2022 un partenariat ayant pour objectif de créer une solution basée sur des technologies d'IA (BRMS), combinant la puissance algorithmique du système expert EURODECISION, et un référentiel métier élaboré par les ingénieurs spécialisés de ces secteurs chez ABMI.

Ce que les industriels attendent d'un ingénieriste de spécialités comme ABMI, c'est d'adapter des solutions technologiques pour les métiers spécifiques de chacun de nos clients. Notre stratégie, c'est de le faire en allant chercher des entreprises disposant de technologies très spécialisées comme EURODECISION.

Grâce à ce partenariat, nous apportons une réponse solide et digitalisée aux besoins des ensembliers et des équipementiers de rang 1 du secteur nucléaire, confrontés à un enjeu stratégique de construction d'une supply chain efficace et sécurisée, pour la conduite des grands projets d'EPR français.

Mikaël Buhe, Directeur Région Ouest, et Directeur Technique Nucléaire ABMI

Notre savoir-faire en mathématiques décisionnelles et en mise en oeuvre de systèmes experts, couplé à l'expertise ABMI sur l'animation de la relation fournisseur dans le monde industriel, permet d'automatiser une partie des opérations de la chaîne d'approvisionnement, et de fournir un outil d'aide à la décision fiable et puissant pour mieux maitriser les risques et éviter les ruptures d'approvisionnement.

Ronan Bars, Directeur Général EURODECISION

Utilisée depuis le Printemps 2023 par un acteur majeur de l'aéronautique, qui a pu s'appuyer sur cette solution pour automatiser une partie du pilotage de sa chaîne d'approvisionnement, capable de gérer plus de 10 000 références auprès de centaines de fournisseurs, la solution logicielle ABMI / EURODECISION est aujourd'hui étendue pour les acteurs du nucléaire, et sera présentée pour la première fois au World Nuclear Exhibition.

27 novembre 2023 à 11:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :