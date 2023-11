Les Produits du Québec s'allie à Walmart Canada pour l'achat local





MONTRÉAL, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Les Produits du Québec, l'organisme à but non lucratif qui facilite l'identification et l'achat des produits québécois grâce à ses marques de certification, annonce une collaboration avec Walmart pour encourager l'achat local. En effet, le détaillant met en place une panoplie d'outils de valorisation, tel qu'un filtre à même son site web transactionnel visité quotidiennement par plus 1,5 millions de personnes, lequel permettra de trier les produits vérifiés par l'organisme. Cette mesure facilitera non seulement le repérage des produits d'ici, mais elle permettra également aux consommateurs de faire des choix éclairés. Les Produits du Québec remplit ainsi sa mission en rejoignant les Québécois à l'endroit où ils effectuent leurs achats, que ce soit en magasin ou en ligne.

« La population québécoise doit être en mesure de repérer les produits d'ici dans les espaces où elle fait ses achats. L'ajout de Walmart comme partenaire va permettre à encore plus de gens d'acheter local. C'est bon pour notre économie et c'est bon pour nos entreprises. C'est tout le Québec qui y gagne », affirme Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« De nombreuses entreprises vérifiées par Les Produits du Québec se trouvent chez Walmart. C'est un large éventail de produits qui seront désormais facilement repérables pour les consommateurs. Parmi ces manufacturiers, on y retrouve des noms bien connus des Québécois tel que Cascades, Santé Naturelle Adrien Gagnon, Groupe Marcelle et Attitude », déclare Elfi Morin, directrice générale de Les Produits du Québec.

« On est fiers de donner de la visibilité aux produits d'ici en affichant les marques de certifications Les Produits du Québec. La promotion de la marchandise d'ici fait partie des valeurs de Walmart. En effet, nous avons déjà mis sur pied plusieurs initiatives pour l'achat local et cette collaboration avec Les Produits du Québec s'inscrit dans cette démarche de valorisation. L'année dernière, Walmart s'est approvisionné en produits auprès de plus de 480 fournisseurs québécois pour une valeur approximative de 3,5 milliards de dollars », souligne Cyrille Ballereau, vice-président à l'exploitation pour le Québec de Walmart.

« Il est très important pour nous d'afficher nos racines qui sont ancrées au Québec depuis près de soixante ans. La visibilité et la crédibilité des marques de certification Les Produits du Québec représentent également un avantage tangible pour notre entreprise. Nous tenons à remercier Walmart de soutenir l'achat local et nous espérons que d'autres détaillants iront dans la même direction, et ce, pour le bien de notre économie », soutient Hugo D'Amours, vice-président communications et affaires publiques de Cascades, une entreprise adhérente et un fournisseur de Walmart.

« Nous sommes une marque pionnière au niveau des suppléments et des produits de santé naturels et nous sommes fiers de notre héritage québécois que la certification Les Produits du Québec vient appuyer. Ça nous permet de stimuler la reconnaissance de nos produits et de pouvoir offrir à nos consommateurs le choix de privilégier l'achat local. De plus, la diversité des marques de certification Les Produits du Québec rend la démarche plus flexible pour toute entreprise québécoise qui voudrait s'y prêter », ajoute Zineb Sehabi, directrice marketing et eCommerce de Santé Naturelle Adrien Gagnon, une entreprise adhérente et un fournisseur de Walmart.

Faits saillants

Walmart se joint à BMR, SAIL, DeSerres, JC Perreault, les Pharmacies Jean-Coutu, Brunet, La Vie en Rose et Souris Mini qui ont déjà mis en place une variété de mesures pour faciliter le repérage des produits d'ici pour les consommateurs.

Les Produits du Québec a octroyé jusqu'à maintenant l'une de ces trois marques de certifications à plus de 145 entreprises et plus de 53 000 produits, soit : P roduit du Québec , F abriqué au Québec et C onçu au Québec .

du Québec a octroyé jusqu'à maintenant l'une de ces trois marques de certifications à plus de 145 entreprises et plus de 53 000 produits, soit : , et . 64% des Québécois affirment qu'ils seraient portés à choisir des produits québécois non alimentaires s'ils étaient facilement repérables et que la décision finale du choix de produits est prise sur les lieux de vente, que ce soit en ligne ou en magasin.

Source : Baromètre CQCD - L'achat local, à quel prix? - CQCD, février 2023.

À propos de Les Produits du Québec

Fondé en 2021, Les Produits du Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faciliter l'achat québécois grâce à la création d'une famille de marques de certification. Celles-ci agissent comme point de repère et gage de confiance pour les consommateurs en garantissant la provenance québécoise des produits.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est également visité quotidiennement par plus de 1,5 million de clients. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs au pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'est classé parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2022 et a également été nommée l'une des marques les plus populaires au Canada (selon le nombre de recherches sur Google). Walmart Canada s'engage à favoriser la régénération en mettant l'accent sur l'équité des chances, la durabilité, le soutien aux collectivités et le respect des normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, l'entreprise a recueilli plus de 650 millions de dollars pour soutenir les collectivités au pays. Pour en savoir plus, visitez walmartcanada.ca ainsi que les pages Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

