« Ton shift est pas fini », de Gab Bouchard et Mathieu Quenneville, remporte l'édition 2023 du Prix de la Chanson SOCAN





Le vote du public leur permet de remporter la bourse de 10 000$ et des prix de Yamaha et Long & McQuade.

MONTRÉAL, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Le décompte est terminé! Les fans ont fait entendre leur voix en votant pour leurs chansons préférées parmi les finalistes et ont choisi Ton shift est pas fini coécrite par Gab Bouchard et Mathieu Quenneville, qui remportent ainsi le volet francophone de la 18e édition du Prix de la chanson SOCAN. La chanson est éditée par Éditions Bravo Musique Inc.

Outre le prestige de la victoire, Gab Bouchard et Mathieu Quenneville reçoivent une bourse de 10?000 $, un instrument de musique Yamaha d'une valeur maximale de 2500 $ (PAM1) et une carte-cadeau de 500 $ de Long & McQuade .

Jeune homme attachant et détaché originaire de Saint-Prime, Gab Bouchard lance de façon indépendante l'EP country-rock aux touches pop Cerveau-lent en 2017. Éperonné par l'engouement local, il met ensuite le cap sur Montréal afin de recréer le buzz dans la métropole, précédé de sa caractéristique moustache. Fruit d'une peine d'amour, son premier album Triste pareil paraît à l'orée du premier confinement de 2020. Il entame ensuite, le long de deux hivers, la création de son second album, Grafignes, qui témoigne du chemin parcouru depuis le premier, sur lequel figure la chanson primée Ton shift est pas fini.

« Ça nous fait vraiment plaisir de recevoir une reconnaissance comme celle-là pour la chanson Ton shift est pas fini. C'est l'fun d'avoir le soutien du public et de sentir que la chanson qu'on a composée ensemble les a touchés », ont déclaré les deux récipiendaires du Prix de la Chanson SOCAN 2023.

Le Prix de la chanson SOCAN est le seul prix de création musicale majeur au Canada où les fans votent pour déterminer le gagnant. Huit chansons exceptionnelles créées par des auteur·e·s-compositeur·rice·s canadien·ne·s au cours de l'année précédente sont mises en nomination par un jury composé de 10 experts respectés de l'industrie musicale. Le public est ensuite invité à voter une fois par jour pour sa chanson préférée pendant une semaine afin de déterminer le gagnant.

« Félicitations à Gab Bouchard et Mathieu Quenneville pour leur très touchante chanson Ton shift est pas fini qui mérite ce grand honneur », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Nous savons tous reconnaître une grande chanson quand nous l'entendons, mais peu d'entre nous comprennent intimement l'équilibre entre l'émotion et l'art de raconter une histoire qui permet d'arriver à un tel résultat, surtout lorsqu'il s'agit d'aborder un sujet aussi délicat que la dépression et le suicide. Le Canada et le Québec sont des terreaux fertiles de créateurs et créatrices au talent exceptionnel et les huit chansons finalistes pour le Prix de la chanson 2023 sont autant d'exemples de ce talent. »

La chanson gagnante du volet anglophone du Prix de la chanson SOCAN (SOCAN Songwriting Prize) est « Silver Into Rain », écrite et interprétée par Luna Li, featuring beabadoobee. La chanson est éditée par 88 Rising/Kobalt Music Publishing Canada et Sony Music Publishing.

Les sept autres chansons extraordinaires finalistes de l'édition francophone étaient :

« Depuis » - écrite par Lydia Képinski?; interprétée par Lydia Képinski.

- écrite par Lydia Képinski?; interprétée par Lydia Képinski. « Fille à porter » - écrite par Ariane Roy et Roxane Azzaria?; interprétée par Ariane Roy et Lou-Adriane Cassidy .

- écrite par et Roxane Azzaria?; interprétée par et . « D'où c'que j'viens » - écrite par Simon Bolduc?; interprétée par Bolduc tout croche.

- écrite par Simon Bolduc?; interprétée par Bolduc tout croche. « Lesbienne woke sur l'autotune » - écrite par Julie Gagnon et Charles Gaudreau-Lerhe?; interprétée par Calamine.

- écrite par et Charles Gaudreau-Lerhe?; interprétée par Calamine. « Tintagel » - écrite par Lysandre Ménard?; interprétée par Lysandre.

- écrite par Lysandre Ménard?; interprétée par Lysandre. « C00N » - écrite par Shamyr Daléus et Nicholas Craven?; interprétée par Raccoon?; éditée par Disques RER Inc..

- écrite par Shamyr Daléus et Nicholas Craven?; interprétée par Raccoon?; éditée par Disques RER Inc.. « Attiser le dilemme » - écrite par Rose-Emmanuelle Brassard , Joannie Michaud et Frédéric Levac?; interprétée par Rosie Valland?; éditée par Secret City Publishing.

La chanson « Secret », écrite par Hubert Chiasson, Félix Petit et Julien Chiasson et interprétée par Hubert Lenoir, a remporté le Prix SOCAN de la chanson en 2022. La liste des gagnants des éditions précédentes est disponible sur le site Web du Prix de la chanson SOCAN .

La SOCAN ne joue aucun rôle dans la détermination des finalistes ou des gagnants, sauf pour s'assurer qu'ils répondent aux critères d'admissibilité.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de 4 millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus au Canada. Son effectif de membres compte plus de 185?000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, tandis que plus de 100?000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, la SOCAN se dévoue à la défense d'une vérité fondamentale : la musique a une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

