L'ombud de l'approvisionnement publie son rapport annuel pour 2022-2023





OTTAWA, ON, le 27 nov. 2023 /CNW/ - L'ombud de l'approvisionnement du Canada, monsieur Alexander Jeglic, a publié son rapport annuel pour l'exercice 2022-2023, déposé au Parlement le 16 octobre 2023 par le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Jean-Yves Duclos.

Le rapport résume les activités menées par le Bureau de l'ombud de l'approvisionnement (le Bureau) entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 en donnant des exemples des efforts déployés pour aider les entreprises canadiennes et les ministères fédéraux à régler leurs problèmes liés à l'approvisionnement, en soulignant certains commentaires reçus de la part des entrepreneurs et de représentants fédéraux et en relevant l'appui offert par l'ombud pour faire progresser les initiatives pangouvernementales visant à renforcer et à diversifier l'approvisionnement fédéral. Par ailleurs, cette année marque également la fin du plan quinquennal d'examen des pratiques d'approvisionnement du BOA, qui s'est intéressé aux trois éléments du processus d'approvisionnement les plus à risque dans les 17 principaux ministères fédéraux, sur la base de la valeur et du volume de leur activité d'achat annuelle.

Le rapport souligne le rôle clé joué par le Bureau dans plusieurs sphères de l'approvisionnement.

Établir des liens entre les personnes. En 2022-2023, le Bureau a rencontré des fournisseurs qui font ou qui souhaiteraient faire affaire avec le gouvernement du Canada pour les orienter vers les différents services qui s'offrent à eux. Il a également rencontré des acheteurs publics (responsables fédéraux des marchés publics) pour leur prodiguer des conseils sur la façon de simplifier le processus d'approvisionnement et d'en améliorer l'équité, l'ouverture et la transparence.





Le rapport annuel 2022-2023 est disponible sur le site Web du BOA.

« Alors que j'entame mon deuxième mandat en tant qu'ombud de l'approvisionnement, je reste déterminé à travailler avec [les fournisseurs et les organisations fédérales] pour rendre le processus d'approvisionnement fédéral plus simple, plus transparent et plus diversifié » - Alexander Jeglic, ombud de l'approvisionnement.

Renseignements généraux

Le Bureau de l'ombud de l'approvisionnement est un organisme du gouvernement du Canada, neutre et indépendant, qui contribue à la résolution de différends contractuels entre les entreprises et le gouvernement du Canada. Il enquête sur les plaintes et fournit des services de règlement des différends afin que les parties puissent poursuivre leurs activités en cas de problèmes. Le Bureau se penche également sur les problèmes liés à la passation de marchés à l'échelle du gouvernement et il fournit des recommandations sur la manière de les améliorer.

27 novembre 2023 à 10:00

