Déclaration de la ministre Khera à l'occasion de Gurpurab, l'anniversaire du gourou Nanak





Aujourd'hui, l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, a fait une déclaration pour marquer l'anniversaire de naissance du gourou Nanak.

OTTAWA, ON, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés sikhes du pays et du monde célèbrent Gurpurab, l'anniversaire de naissance du gourou Nanak Dev Ji, le tout premier gourou et fondateur du sikhisme. En cette journée spéciale, nous rendons hommage aux enseignements et à l'héritage spirituel du gourou Nanak Dev Ji, qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde.

Le gourou Nanak Dev Ji était un philosophe, un poète et un réformateur social qui a vécu au 15e siècle. Ses enseignements sont basés sur des valeurs fondamentales telles que l'égalité, la compassion, le respect de l'environnement, l'unité et la recherche de la vérité intérieure. Ces principes sont plus pertinents que jamais dans notre société diversifiée et pluraliste.

Ici au Canada, les personnes de confession sikhe ont grandement contribué à tous les aspects de notre société, enrichissant ainsi notre paysage culturel, scientifique et artistique. Depuis des décennies, elles redonnent à leur communauté au moyen de seva.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je souhaite aux communautés sikhes d'un bout à l'autre du pays, ainsi qu'à tous ceux et celles qui célèbrent Gurpurab, une journée remplie de joie, de réflexion et de sens spirituel. Puissions-nous toujours être inspirés par les enseignements du gourou Nanak Dev Ji, qui oeuvrait pour un monde de paix, d'harmonie et de respect. Nous refuserons toujours la discrimination, peu importe sa forme, et continuerons de miser sur la force de l'inclusion et de la compréhension mutuelle.

Joyeux Gurpurab! Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh!

SOURCE Patrimoine canadien

27 novembre 2023 à 09:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :