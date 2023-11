LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE INTÈGRE LES RANGS DE L'ALLIANCE DES PATRONATS FRANCOPHONES





MONTRÉAL, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a le grand honneur d'annoncer que la Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDECB) rejoint officiellement les rangs de l'Alliance des Patronats Francophones en tant que membre observateur.

Le CPQ est membre fondateur de l'Alliance et occupe actuellement les rôles de trésorier et de représentant pour la région de l'Amérique au sein de l'exécutif de l'organisation.

Rejoignant les 29 organisations patronales représentatives de l'Alliance, la SDECB intègre les rangs du premier réseau d'entreprises de l'espace francophone dans le monde aux côtés des organisations canadiennes déjà membres du CPQ et de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA).

La SDECB est ainsi la 1ère organisation en Amérique travaillant dans un marché porté sur le Pacifique à rejoindre l'Alliance. L'inclusion de l'organisation s'intègre à une stratégie d'expansion dans le marché Asie-Pacifique riche au niveau de la Francophonie, notamment afin d'établir un lien direct avec les membres de l'Alliance au Cambodge et au Laos. Le potentiel économique de la région est particulièrement intéressant pour le commerce international et l'Alliance souhaite s'assurer que la francophonie économique y tire son épingle du jeu.

« C'est pour moi un honneur d'accueillir Mylène et la SDECB aux côtés du CPQ au sein de l'Alliance. On oublie parfois que la francophonie canadienne est plus large que le Québec, l'Ontario et l'Acadie : c'est pourquoi il est important pour moi et mon équipe d'assurer une représentation juste de chacune des provinces et des territoires du Canada au sein de l'Alliance. L'intégration d'une première organisation en Amérique portée sur le Pacifique apporte une expertise et une vision majeure dans l'accomplissement du mandat de notre organisation. », déclare M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« Nous sommes ravis d'accueillir la SDECB au sein de l'Alliance. Leur engagement en faveur du développement économique francophone en Colombie-Britannique et au Canada est une précieuse addition à notre réseau, renforçant ainsi notre capacité à promouvoir la diversité linguistique et culturelle au sein des entreprises francophones de notre réseau. J'ai très hâte de pouvoir travailler sur les dossiers du Pacifique avec Mme Letellier et son équipe. », affirme M. Geoffroy Roux de Bézieux, président de l'Alliance des Patronats Francophones.

« L'adhésion de la SDECB à l'Alliance des Patronats Francophones marque un nouveau chapitre passionnant pour notre organisation. Nous sommes impatients de collaborer avec eux pour soutenir l'entrepreneuriat en français en Colombie-Britannique et les autres partenaires francophones à travers le Canada et la Francophonie. Ensemble, nous pouvons créer un avenir économique plus dynamique et inclusif pour tous. », exprime Mme Mylène Letellier, directrice-générale de la SDECB.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

À propos de l'Alliance des Patronats Francophones : Fondée à Tunis en mars 2022, l'Alliance est le premier réseau de patronats francophones et compte 29 membres dans 28 pays à travers le monde. Son objectif est de créer des synergies entre les secteurs privés et de lever les barrières règlementaires pour favoriser davantage les échanges commerciaux et les flux économiques entre les pays francophones. https://www.patronats-francophones.org/

À propos de la SDECB : Créée en 1998, la Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDECB) est un organisme francophone à but non lucratif qui propose des services, des programmes et des outils qui favorisent le succès des francophones au sein du tissu économique britanno-colombien. Ses champs d'intervention portent notamment sur l'employabilité, l'entrepreneuriat et le développement économique communautaire. Forte d'une longue expertise en affaires et de nombreux partenariats, elle aide les acteurs de la communauté francophone à concrétiser leur projet en Colombie-Britannique. https://www.sdecb.com/

