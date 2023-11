The Tenors s'associent à la Société de l'arthrite du Canada afin d'apporter espoir, guérison et harmonie aux personnes atteintes d'arthrite





Leurs prochains spectacles appuieront la mission de la Société de l'arthrite du Canada, qui consiste à combattre le feu de l'arthrite

TORONTO, le 27 nov. 2023 /CNW/ - The Tenors, un ensemble vocal canadien acclamé par la critique, sont fiers d'annoncer un nouveau partenariat avec la Société de l'arthrite du Canada. Dans leur rôle, Les Ténors appuieront la mission de la Société de l'arthrite du Canada qui consiste à combattre le feu de l'arthrite par la recherche, la défense de la cause, l'innovation, l'information et le soutien au moyen de campagnes de sensibilisation, d'évènements spéciaux et de spectacles de collecte de fonds.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec la Société de l'arthrite du Canada », de déclarer les Tenors. « Nos expériences personnelles avec l'arthrite au sein de nos familles apportent une signification profonde pour nous. Nous avons hâte d'apporter espoir, guérison et harmonie au cours des années à venir et, ensemble, d'aider à faire cesser la douleur atroce de l'arthrite. »

Les mélodies harmonieuses et les spectacles inspirants des Tenors ont un effet unificateur qui rappelle aux gens notre humanité commune. Leur engagement en tant qu'ambassadeurs de la Société de l'arthrite du Canada amplifie ce message de compassion et de complicité et favorise un sentiment de responsabilité collective à l'égard du changement social.

Au cours des mois à venir, The Tenors seront en spectacle dans le cadre du Arthritis Fire Balltm de Vancouver le 11 mai 2024 et de Toronto le 2 novembre 2024, ainsi qu'au Bal en feu de Montréal le 16 novembre 2024.

« Nous sommes ravis que The Tenors sensibilisent la population canadienne à l'arthrite, une maladie incurable et dévastatrice », de mentionner Trish Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de l'arthrite du Canada.

Visionnez la vidéo de l'annonce du partenariat des Tenors (lien vers la vidéo de l'annonce). Dès le début de leur tournée des Fêtes de novembre et décembre, The Tenors remettront à la Société de l'arthrite du Canada un dollar provenant de la vente de chaque billet.

Formé en 2007, l'ensemble vocal est composé de Victor Micallef, Clifton Murray, Alberto Urso et Mark Masri. Reconnus pour leur fusion unique de musique classique et de musique pop, souvent appelée pop opératique, les Tenors ont honoré la scène de leur présence aux côtés d'artistes légendaires tels que Sting, Elton John, Paul McCartney, Justin Bieber, Earth, Wind & Fire, et bien d'autres encore. Pour en apprendre davantage sur The Tenors, visitez le site www.tenorsmusic.com.

À propos de la Société de l'arthrite du Canada

La Société de l'arthrite du Canada représente les six millions de personnes au Canada vivant avec l'arthrite aujourd'hui et les millions d'autres qui sont touchés ou à risque de l'être. Grâce à la confiance et au soutien de nos donateurs et de ses bénévoles, la Société de l'arthrite du Canada combat l'arthrite par la recherche, la défense de la cause, l'innovation, l'information et le soutien. Nous sommes le plus important bailleur de fonds caritatif de la recherche de pointe sur l'arthrite au Canada. Nous redoublerons d'efforts jusqu'à ce que tout le monde soit libéré de la douleur atroce de l'arthrite. La Société de l'arthrite du Canada est agréée par le Programme de normes d'Imagine Canada. Pour de plus amples renseignements ou pour faire un don ou du bénévolat, visitez arthrite.ca.

SOURCE Société d'Arthrite

27 novembre 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :