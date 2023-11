L'Association nationale des centres d'amitié organise son deuxième Sommet annuel des Autochtones en milieu urbain





OTTAWA, 27 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association nationale des centres d'amitié (ANCA) est fière d'organiser son deuxième Sommet annuel des Autochtones en milieu urbain, dont le thème de cette année est «?Action pour la prochaine génération?», à Ottawa, en Ontario. Au cours des trois prochains jours, les Centres d'amitié membres de l'ANCA, les organisations autochtones urbaines, les partenaires financiers et les partenaires de projet de toutes les régions du Canada se réuniront pour discuter du renforcement des capacités, de la planification des actions et de l'échange de connaissances sur une variété de sujets pertinents pour les peuples autochtones et les réalités urbaines. Un large éventail de sujets sera abordé, notamment la défense des droits, la langue, la santé mentale, l'éducation fondée «?sur la terre,?» le logement et l'itinérance, l'inclusion, FFADA2E+, et bien d'autres encore.



Les populations autochtones au Canada sont de plus en plus urbanisées et, depuis plus de 70 ans, les Centres d'amitié offrent un soutien crucial aux populations autochtones vivant en milieu urbain. L'ANCA continue de servir d'organisme national central et unificateur qui promeut et défend les besoins du Mouvement des centres d'amitié. Nous avons l'intention, par la promotion et la défense continues de nos Centres d'amitié membres et de nos Associations provinciales et territoriales, de contribuer à l'avancement du mouvement et d'améliorer le bien-être des populations autochtones vivant en milieu urbain.

«?L'ANCA est heureuse d'accueillir tout le monde au 2e Sommet annuel des Autochtones en milieu urbain. Le thème de cette année, "Action pour la prochaine génération", souligne l'importance de placer les jeunes leaders au premier plan et de leur céder le micro. Nous sommes heureux d'offrir ce sommet aux membres, au personnel et aux bénévoles du Mouvement des centres d'amitié ainsi qu'à nos partenaires afin de partager des informations, d'échanger des connaissances, de renforcer des capacités et de participer à la planification d'actions sur des questions qui ont un impact sur les communautés autochtones urbaines.?» ? Kelly Benning, présidente de l'ANCA

«?Les voix des Autochtones en milieu urbain sont souvent absentes des conversations sur les stratégies visant à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les Autochtones au Canada. C'est pourquoi l'ANCA a créé ce forum pour que les Autochtones en milieu urbain puissent partager des informations et se mettre en valeur les uns les autres. Grâce à notre travail collectif et au soutien que nous apportons au travail des jeunes leaders, nous exprimons notre pouvoir et cherchons à influencer le discours pour que les voix urbaines soient non seulement entendues, mais aussi activement recherchées par les responsables politiques et les décideurs à tous les niveaux du gouvernement.?» ? Jocelyn Formsma, chef de la direction de l'ANCA

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

John Paillé

Coordinateur principal des communications

[email protected]

L'ANCA représente plus de 100 centres d'amitié locaux et associations provinciales/territoriales dans chaque province et territoire du Canada (à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard). Les centres d'amitié sont des centres communautaires autochtones urbains qui offrent un large éventail de programmes et de services aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis vivant dans des communautés urbaines, rurales et nordiques. Collectivement, les centres d'amitié constituent le réseau de prestation de services autochtones urbains le plus vaste et le plus exhaustif au Canada.

27 novembre 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :