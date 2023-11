Ericsson s'associe à des universités canadiennes pour mener une réponse d'IA aux nouvelles menaces de cybersécurité





Ericsson collabore avec des partenaires de l'enseignement postsecondaire à un nouveau projet de recherche visant à trouver des solutions novatrices en matière de cybersécurité fondées sur l'IA, dans le cadre du nouveau Réseau d'innovation pour la cybersécurité du gouvernement du Canada.

Ericsson collaborera avec l'Université Concordia, l'Université du Manitoba et l'Université de Waterloo pour construire des réseaux 5G cyberrésilients et sécurisés grâce à l'automatisation et à l'IA.

MONTRÉAL, 27 novembre 2023 /CNW/ - Ericsson est fier d'être partenaire d'une initiative phare de R et D avec l'Université Concordia, l'Université du Manitoba et l'Université de Waterloo dans le cadre d'une demande fructueuse au Consortium national pour la cybersécurité (CNC). Le CCN dirige le nouveau programme du gouvernement du Canada, le Réseau d'innovation pour la cybersécurité, qui fournira jusqu'à 80 millions de dollars de financement pour soutenir les initiatives de cybersécurité à travers le Canada.

Cette initiative de R et D permettra de construire des réseaux 5G cyber-résilients et sécurisés grâce à l'automatisation et à l'IA qui peuvent détecter, protéger et prévenir les attaques sur les réseaux 5G et les futurs réseaux 6G.

Jeanette Irekvist, présidente d'Ericsson Canada, déclare : « Le Canada est un chef de file en matière de cybersécurité et, de la même façon, nos chercheurs et experts chez Ericsson étudient depuis longtemps la meilleure façon d'innover et de sécuriser les réseaux de télécommunications. Nous espérons que ce partenariat avec l'Université Concordia, l'Université du Manitoba et l'Université de Waterloo contribuera à soutenir le domaine et l'adoption de solutions canadiennes. Alors que nous célébrons nos 70 ans de présence au Canada, ce sont des partenariats comme celui-ci qui continuent d'être le moteur de notre succès ici ».

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a déclaré : « Dans un monde de plus en plus numérique, la confiance est essentielle pour que les Canadiens réalisent leur plein potentiel innovateur et économique. Grâce à cet investissement, le Réseau d'innovation pour la cybersécurité renforce notre écosystème de cybersécurité en favorisant les partenariats pour rapprocher les secteurs. Le Consortium national pour la cybersécurité, Ericsson et les partenaires universitaires montrent comment la collaboration entre le secteur privé et le monde universitaire permettra aux innovations d'aujourd'hui de prospérer dans l'économie de demain ».

Eva Fogelström, directrice de la sécurité chez Ericsson Research, déclare : « Nos compétences communes et notre capacité à collaborer dans le domaine de la cybersécurité continueront à jouer un rôle essentiel à mesure qu'un nombre croissant d'entreprises, de sociétés et d'économies dans le monde se connecteront à la plateforme 5G. En tant que fervent défenseur des partenariats intersectoriels, Ericsson est fier de s'engager auprès du Consortium national pour la cybersécurité et nous sommes impatients de relever les principaux défis en matière de cybersécurité dans le cadre de la 5G et de la 6G avec nos partenaires du monde universitaire et des écosystèmes locaux ».

Les plateformes de réseaux mobiles sont aujourd'hui des composantes essentielles des infrastructures nationales, qui soutiennent les processus essentiels à la mission et à l'activité dans des secteurs tels que l'énergie, les services publics, la logistique, la sécurité publique et l'industrie manufacturière, dans le cadre d'un nouveau paradigme de nuage mobile.

Le professeur Mourad Debbabi, directeur du Centre de recherche en sécurité de l'Université Concordia, déclare : « L'engagement d'Ericsson auprès de Concordia et du CNC permet de concrétiser notre vision commune. Grâce à Ericsson, nous pouvons maintenant améliorer de façon proactive la sécurité des réseaux 5G pour le bénéfice de tous les Canadiens. Notre collaboration nous permettra également de former les meilleurs talents en cybersécurité à travers le Canada ».

Les réseaux 5G garantissent déjà des niveaux de résilience extrêmement élevés. Toutefois, l'adoption de nouveaux contextes commerciaux et de cas d'utilisation à grande échelle imposera également de nouvelles exigences sans précédent au réseau, générant des besoins complexes en matière de sécurité et de confidentialité, de même qu'une croissance des appareils potentiellement non sécurisés. Pour garantir l'intégrité des infrastructures nationales, la plateforme 5G doit rester sécurisée et hautement résiliente.

Charmaine B. Dean, vice-présidente de la recherche et de l'international à l'Université de Waterloo, déclare : « Nous sommes heureux de collaborer avec Ericsson et d'autres partenaires universitaires pour développer et améliorer les connaissances et l'expertise dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Grâce à notre réseau de chercheurs interdisciplinaires au sein de l'université et à notre Cybersecurity and Privacy Institute (CPI), l'Université Waterloo contribue à répondre à ce besoin essentiel de soutenir et de faire progresser les initiatives du nouveau Réseau d'innovation pour la cybersécurité du gouvernement du Canada ».

Azadeh Tabiban, professeur adjoint d'informatique à l'Université du Manitoba, déclare : « Cette collaboration industrie-université et ce soutien financier permettent d'élaborer des solutions pratiques qui peuvent être intégrées dans des environnements réels. Un tel effort conjoint conduit à des réseaux 5G plus transparents et plus sûrs, ce qui favorise l'adoption plus large des technologies 5G, avec des avantages rentables et permettant de sauver des vies dans notre société ».

En tant que partenaire du CNC, Ericsson s'appuiera sur la résilience et la sécurité inhérentes à la plateforme 5G grâce à la recherche et au développement de nouvelles techniques d'IA innovantes qui peuvent améliorer et automatiser la sécurité actuelle des réseaux 5G grâce à de nouveaux moyens de détection des attaques de type « zero-day ». Ericsson étudiera également l'impact des solutions axées sur l'IA pour prédire les attaques à venir et détecter les attaques en cours, ainsi que pour appliquer les capacités d'orchestration de la 5G afin de tester et de déployer de nouveaux mécanismes de défense en temps réel.

Le projet devrait jeter des bases solides pour faire progresser le développement des capacités d'IA dans les réseaux mobiles et servira de tremplin aux recherches en cours sur les réseaux 6G à venir.

70 ans à connecter les Canadiens et les Canadiennes

Ericsson Canada joue un rôle essentiel dans l'écosystème d'innovation du pays depuis 70 ans, notamment en soutenant les fournisseurs de services de communication à travers chaque génération de communication mobile. Ericsson Canada est également un partenaire du réseau national d'écosystèmes visant à favoriser l'adoption de la 5G et la collaboration au Canada. Ericsson Canada possède des centres de recherche et développement et des bureaux à Montréal, Ottawa et Toronto et figure parmi les principaux investisseurs en recherche et développement du pays, avec une moyenne de 345 millions de dollars canadiens par année.

AU SUJET D'ERICSSON :

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication et aux entreprises d'exploiter pleinement la valeur de la connectivité. Le portefeuille de l'entreprise couvre les domaines d'activité suivants : réseaux, logiciels et services en nuage, solutions sans fil pour les entreprises, plateforme de communication mondiale et technologies et nouvelles entreprises. Il est conçu pour aider nos clients à passer au numérique, à accroître leur efficacité et à trouver de nouvelles sources de revenus. Les investissements d'Ericsson dans l'innovation ont permis à des milliards de personnes dans le monde de bénéficier des avantages de la mobilité et du haut débit mobile. Les actions d'Ericsson sont cotées au Nasdaq Stockholm et au Nasdaq New York. www.ericsson.com

