Tecsys ouvre la voie à la conformité intégrée à la norme de sérialisation de la Drug Supply Chain Security Act (DSCSA) avec le lancement d'Elitetm WMS pour la distribution de soins de santé





Novembre 2023. La loi américaine sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en médicaments (DSCSA) est désormais en vigueur; le WMS de Tecsys assure le respect des réglementations et optimise l'efficacité de la distribution des soins de santé.

MONTRÉAL, Canada, le 27 nov. 2023 /CNW/ -- Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), chef de file mondial des solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Elitetm WMS pour la distribution des soins de santé, un système de gestion d'entrepôt offrant une sérialisation intégrée en soutien à la DSCSA, conçu pour une offrir conformité efficace et continue aux règlements de la DSCSA tels que définis par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Elite WMS de Tecsys pour la distribution de soins de santé est le premier système de gestion d'entrepôt de l'industrie qui maintient localement des données d'inférence complètes sur le système de normes GS1, en particulier le Serial Global Trade Item Number (SGTIN) et le Serial Shipping Container Code (SSCC). En plus d'assurer l'efficacité des fonctions essentielles de l'entrepôt, le système offre une conformité en temps réel et des flux de travail rationalisés pour la réception, l'entrée en stock et l'exécution des commandes. Grâce à son approche unifiée, il n'est plus nécessaire d'utiliser plusieurs systèmes simultanément, ce qui permet d'éviter les flux de travail à double entrée.

Le règlement de la DSCSA qui exige une documentation électronique des produits et de la propriété étant désormais en vigueur, en réponse, Elitetm WMS pour la distribution de soins de santé offre aux distributeurs de produits pharmaceutiques en gros et aux 3PL une solution dont la conformité réglementaire a été testée sur le marché. La préparation des partenaires commerciaux s'étend en aval aux clients des systèmes de santé et des pharmacies de détail qui doivent assurer la conformité en amont et en aval pour faciliter la traçabilité jusqu'au point d'utilisation.

« Alors que l'industrie rattrape son retard sur cette fonctionnalité, Tecsys a l'avantage particulier de disposer de plusieurs années d'expérience dans la conception et l'amélioration des capacités axées fondées sur la DSCSA », explique John Reichert, directeur principal de l'exécution de la chaîne d'approvisionnement chez Tecsys. « Cette nouvelle offre WMS s'appuie sur cette base de sérialisation avancée pour fournir au marché un système de gestion d'entrepôt très ciblé et robuste, conforme à la norme DSCSA. »

Valerie Bandy, PharmD, MBA, directrice principale des solutions pharmaceutiques chez Tecsys et membre de l'American Society of Health System Pharmacists, a déclaré : « Les exigences réglementaires de la DSCSA ont constitué une succession de jalons mouvants.. Tecsys Elitetm WMS navigue dans ces exigences en constante évolution afin que les organisations puissent intégrer la conformité en tant que processus dans leur chaîne d'approvisionnement, même si ces paramètres changent. »

De son implication dans la Healthcare Distribution Alliance (HDA) à sa participation aux séminaires de sérialisation DSCSA, Tecsys continue d'investir dans sa plateforme de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement spécifique aux soins de santé et aux pharmacies. Elitetm WMS pour la distribution de soins de santé tire parti de l'expertise de Tecsys en matière de réglementation et de conformité dans le domaine de la logistique hospitalière, offrant ainsi le plus haut degré de maturité fonctionnelle du secteur. Cette conformité intégrée à la sérialisation DSCSA minimise les intégrations redondantes et les vérifications manuelles des enregistrements, permettant un rapprochement des stocks en temps réel.

« Il ne s'agit pas seulement d'éviter les pénalités de non-conformité », a ajouté M. Reichert. « Il s'agit d'améliorer l'efficacité de votre chaîne d'approvisionnement, d'en garantir l'intégrité et, en fin de compte, d'offrir un meilleur service aux prestataires de soins de santé et à leurs patients. »

Pour en savoir plus sur Elitetm WMS pour la distribution de soins de santé, consultez le site : https://www.tecsys.com/fr/solutions-elite-soins-de-sante.

À propos de Tecsys

Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, et de gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Copyright © Tecsys Inc. 2023. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

27 novembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :