Bayer s'engage envers Veeva Vault CRM et Veeva OpenData à l'échelle mondiale





Mise en place d'un logiciel connecté et d'une base de données pour l'avenir avec une GRC de nouvelle génération pour les sciences de la vie et des données clients harmonisées

BARCELONE, Espagne, 27 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que Bayer sera parmi les 20 premières grandes sociétés biopharmaceutiques à migrer vers Veeva Vault CRM dans le monde, tout en standardisant les données clients mondiales avec Veeva OpenData . Alors que Bayer migre vers Vault CRM, la nouvelle génération de CRM pour les sciences de la vie, l'entreprise harmonise les données de référence client pour une plus grande efficacité et une innovation continue à l'avenir. En unifiant ses données de référence mondiales, Bayer sera en mesure de tirer parti de l'engagement basé sur l'IA sur tous les canaux et dans toutes les zones géographiques.

« Le partenariat avec Veeva nous permet de disposer d'une base technologique et de données à long terme qui nous permettra d'acquérir la vitesse et l'agilité nécessaires pour faire face aux complexités de la médecine moderne », a déclaré Patrick Moeller, responsable mondial de l'informatique commerciale et de la pharmacie numérique chez Bayer. « Vault CRM et Veeva OpenData sont essentiels pour favoriser un engagement client plus précis et plus efficace dans chaque région et chaque domaine thérapeutique. »

Bayer s'appuie actuellement sur Veeva CRM pour favoriser l'engagement omnicanal auprès des professionnels de la santé et lancer de nouveaux médicaments dans plus de 80 pays. Bayer étendra son utilisation de Veeva OpenData pour remplacer les produits de données existants par des données de référence client cohérentes et de haute qualité dans le monde entier. En rationalisant son paysage mondial de données, Bayer peut fournir des données plus précises et plus opportunes aux équipes sur le terrain afin de mieux servir leurs clients.

« Bayer et Veeva poursuivront leur partenariat à long terme, en travaillant ensemble pour aider leurs équipes commerciales, médicales et marketing à commercialiser de nouveaux médicaments complexes sur les marchés mondiaux avec rapidité et précision », a déclaré Tom Schwenger, président et chef de l'exploitation de Veeva. « Vault CRM et Veeva OpenData fourniront la base de l'innovation commerciale pour favoriser un engagement à la demande plus efficace, élargissant ainsi les relations HCP dans le monde entier. »

Des conférenciers principaux de Bayer, ainsi qu'un autre top 20 des sociétés biopharmaceutiques, ouvriront le Veeva Commercial Summit, Europe , expliquant comment Vault CRM est un facteur clé de l'agilité, de l'innovation et de la différenciation commerciales futures. Vault CRM fait partie de Veeva Commercial Cloud , la base logicielle pour l'excellence commerciale. Veeva OpenData fait partie de Veeva Data Cloud , la plateforme de données moderne pour les sciences de la vie qui connecte les secteurs commercial et clinique pour une précision et une rapidité accrues.

27 novembre 2023 à 07:03

