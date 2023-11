Portrait national des bibliothèques publiques québécoises - Les bibliothèques du Québec obtiennent une note de 64 %





MONTRÉAL, le 27 nov. 2023 /CNW/ - L'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) dévoile cet automne le second Portrait national des bibliothèques publiques québécoises produit dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ, développé en collaboration avec le Réseau BIBLIO du Québec. À travers la province, les services de bibliothèques publiques évalués, à partir des données de 2022, obtiennent donc un résultat global de 64 %1, soit 2 % de moins qu'en 2019.

Un Portrait pour assurer des investissements à la hauteur

Le Portrait national, issu du programme BiblioQUALITÉ qui veut reconnaître sur une base objective et durable les efforts d'investissements faits par les municipalités dans leurs bibliothèques publiques, dresse un état des lieux relatif aux ressources et aux services de base offerts dans les bibliothèques publiques. Il vise des investissements de qualité générant des retombées positives pour les citoyennes et les citoyens.

« Année après année, nous devons prendre conscience des ressources mises à la disposition de nos bibliothèques publiques et ultimement, de nos citoyennes et de nos citoyens. Il faut s'assurer que les investissements faits dans nos bibliothèques soient de qualité afin de fournir des collections riches et variées, des ressources humaines adéquatement formées, des heures d'ouverture étendues, des places assises suffisantes et une superficie adaptée », mentionne Eve Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ). « Avec le plus récent Portrait, nous avons pu constater certains gains et nous nous en réjouissons, mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir à plusieurs niveaux. Pensons notamment aux ressources humaines qui sont largement insuffisantes à l'heure actuelle pour répondre aux besoins de la population. »

Des gains, mais encore beaucoup de défis pour nos bibliothèques

Chaque municipalité membre de l'ABPQ ou d'un Réseau BIBLIO régional participant a été évaluée selon cinq indicateurs quantifiables qui sont fondamentaux au bon fonctionnement d'un service de bibliothèque. Pour chaque indicateur, un pointage est attribué et le total détermine le niveau atteint par la municipalité. Un ruban est associé à chaque échelon : le ruban 5 signifie l'excellence. Les cinq indicateurs évalués dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ et qui sont détaillés dans le Portrait sont :

Les acquisitions : note globale de 84 % Le résultat pour les acquisitions s'est amélioré de 13 % entre 2019 et 2022. Au Québec, en 2022, il aurait fallu acheter 588 298 livres imprimés de plus dans les bibliothèques publiques pour atteindre le niveau d'excellence afin d'offrir des collections vivantes et en bon état aux citoyennes et aux citoyens.

Les heures d'ouverture : note globale de 54 % Le résultat pour les heures d'ouverture s'est dégradé de 12 % entre 2019 et 2022. Cette baisse peut notamment s'expliquer par les effets de la pandémie qui ont entraîné des conséquences à long terme sur les heures d'ouverture et par la pénurie de main-d'oeuvre qui contraint, dans certains cas, à une diminution de l'accès aux services. Au Québec, en 2022, les bibliothèques publiques auraient dû être ouvertes 7 422 heures de plus pour atteindre le niveau d'excellence afin de garantir l'accessibilité des services aux citoyennes et aux citoyens.

La superficie : note globale de 66 % Le résultat pour la superficie est demeuré stable entre 2019 et 2022. Au Québec, en 2022, il manquait 168 275 m 2 dans les bibliothèques publiques pour atteindre le niveau d'excellence afin de garantissant l'espace nécessaire pour loger les collections, avoir assez de places assises et permettre une circulation fluide des citoyennes et des citoyens lors de leurs visites.

Les places assises : note globale de 78 % Le résultat pour les places assises s'est amélioré de 4 % entre 2019 et 2022 Au Québec, en 2022, il manquait 14 785 places assises dans les bibliothèques publiques pour atteindre le niveau d'excellence permettant aux citoyennes et aux citoyens de profiter confortablement des services de leur bibliothèque.

Les ressources humaines : note globale de 30 % Le résultat pour les ressources humaines a diminué de 35 % entre 2019 et 2022. Cela s'explique par le raffinement de la méthode de calcul pour la section Ressources humaines du Portrait. Au Québec, en 2022, il manquait 475 bibliothécaires, 737 techniciennes et techniciens ETC et 1 303 employées et employés ETC dans les bibliothèques publiques pour atteindre le niveau d'excellence permettant des services de qualité auprès des citoyennes et des citoyens : soutien à la recherche documentaire, accompagnements divers, gestion de la bibliothèque, animation, etc.



Le Portrait a recensé les données disponibles2 pour les bibliothèques membres de l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et les bibliothèques affiliées au Réseau BIBLIO des Laurentides, de la Montérégie, du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de l'Estrie et de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Le Portrait national couvre ainsi 91,1 % de la population québécoise desservie. Également, les données disponibles permettent de présenter les résultats obtenus pour chaque région administrative en comparaison avec le résultat provincial obtenu.

Ainsi, il est souhaitable que chaque municipalité vise à obtenir le plus haut niveau du programme BiblioQUALITÉ pour ses bibliothèques publiques et que cela soit une motivation permanente à l'amélioration continue des services offerts à leurs communautés.

Pour plus d'informations sur le programme et ses objectifs, visitez biblioqualite.ca.

À propos de l'Association des bibliothèques publiques du Québec

L'Association des bibliothèques publiques du Québec est la principale association regroupant les bibliothèques publiques québécoises. Depuis 1984, elle exerce un leadership dans le but d'assurer le développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques du Québec. L'ABPQ sensibilise les décideuses et les décideurs à l'importance d'un service de bibliothèque de qualité pour un accès démocratique et universel des citoyens et des citoyennes au savoir et à la culture.

À propos du Réseau BIBLIO du Québec

Le Réseau BIBLIO du Québec est un regroupement national qui vise à unir les ressources des onze Réseaux BIBLIO régionaux pour maintenir et développer leur réseau de bibliothèques et de les représenter auprès des diverses instances sur des dossiers d'intérêts communs. Les Réseaux BIBLIO régionaux sont des organismes à but non lucratif qui ont pour mission de soutenir le développement, le fonctionnement et la mise en valeur des bibliothèques sur leur territoire et qui desservent plus de 750 municipalités à travers le Québec.

1 Le résultat global est exprimé par la moyenne des résultats disponibles pour chaque indicateur.

2 Villes/municipalités membres ABPQ dont les données n'étaient pas disponibles pour être compilées dans le portrait national : Saint-Ambroise-de-Kildare, Notre-Dame-de-Lourdes, Cap-aux-Meules (Îles-de-la-Madeleine), North Hatley et Huntingdon. Villes/municipalités membres du Réseau BIBLIO de la Montérégie dont les données n'étaient pas disponibles pour être compilées dans le portrait national : Lacolle et Saint-Paul-d'Abbotsford.







