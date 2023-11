Les Producteurs de lait du Québec offrent la paix d'esprit aux parents





LONGUEUIL, QC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) dévoilent leur traditionnelle campagne du temps des Fêtes. Mettant en scène les enfants préférés du public, l'élan publicitaire offre aux parents un cadeau vivement convoité : la paix d'esprit. En illustrant avec candeur une réalité parentale partagée de toutes les familles d'ici, les astuces proposées visent à leur donner un peu de répit en cette période festive. Du 26 novembre au 31 décembre, plusieurs déclinaisons vivront à la télévision, à la radio, dans les cinémas, dans divers formats sur le web, puis dans le cadre d'un partenariat avec Ciné-cadeau (Télé-Québec).

« Tout parent demande au père Noël un peu de paix d'esprit, mais personne ne se trouve en meilleure position que leurs enfants pour leur offrir ce présent. En évitant de renverser leur verre de lait ou en faisant leur déjeuner tout seul, ils peuvent assurément gagner le coeur des Pères ou Mères Noël ». -- Julie Gélinas, directrice marketing, PLQ.

Pour découvrir le premier message d'une série de trois, c'est ICI.

Un soutien renouvelé aux Banques alimentaires du Québec

En plus de valoriser le produit phare des PLQ, le lait, différentes exécutions publicitaires mettent en lumière le soutien indéfectible de l'organisation à l'égard des Banques alimentaires du Québec (BAQ). En 2023, une personne sur dix bénéficie de l'aide d'une banque alimentaire du Québec1 .

« Plus que jamais, le temps des Fêtes représente un moment où festivité doit rimer avec générosité. Ainsi, avec les valeurs profondes d'entraide et de solidarité qui les animent, les productrices et producteurs de lait renouvellent fièrement année après année leur engagement soutenu envers les BAQ. Depuis maintenant 20 ans, on compte 21 millions de litres de lait gracieusement offerts par les PLQ à cet organisme. Une façon concrète d'offrir un peu de paix d'esprit aux familles dans le besoin. » -- Daniel Gobeil, président, PLQ.

Pour visionner le clin d'oeil publicitaire aux Banques Alimentaires, c'est ICI.

Les PLQ invitent également les gens qui souhaitent faire un don à visiter le site des Banques alimentaires du Québec.

À PROPOS DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4?498 fermes laitières qui livrent quelque 3,47 milliards de litres de lait chaque année, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,25 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec 66?000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus de 1 milliard de dollars. Les retombées du secteur laitier sont structurantes puisqu'elles contribuent à l'occupation du territoire et au maintien du tissu social dans l'ensemble des régions. Par leurs activités de commandites et leur programme de dons de lait, Les Producteurs de lait du Québec soutiennent des événements clés de la société québécoise et contribuent à éliminer la faim et assurer la sécurité alimentaire. Ayant à coeur le développement durable de leur secteur, les producteurs de lait ont investi sur leurs fermes, en 2022, 684 millions de dollars en machinerie, en équipements et en bâtiments, notamment pour améliorer leurs pratiques et le confort de leurs animaux.

27 novembre 2023 à 06:00

