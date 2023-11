Lent et succulent : Heinz® dévoile Slowmaster 57 - Le premier circuit de ketchup au monde où la vitesse passe au second plan et où la qualité termine dernière!





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 27 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Alors que les voitures les plus rapides du monde roulent sur le circuit de Yas Marina à plus de 320 km/h pour la finale de la saison de F1, Heinz® a prouvé que terminer dernier est un véritable signe de qualité, avec son propre Grand Prix de Ketchup.

Heinz® présente Slowmaster 57, la première rampe de ketchup au monde conçue pour garantir que votre ketchup Heinz® préféré ne dépasse jamais la limite de vitesse de qualité et d'épaisseur!

Inspirée par le célèbre « quantificateur » de l'usine Heinz, une machine utilisée dans les usines de l'entreprise dans le monde entier pour évaluer l'épaisseur et la consistance de chaque lot de ketchup Heinz , Heinz® a développé le tout premier Slowmaster 57 - un appareil miniature spécialement conçu pour permettre à tout le monde de tester la qualité et l'épaisseur des sauces Heinz.

Le Slowmaster 57 est comme un jeu avec une rampe unique à 45 degrés sur une piste de 20 cm. Une fois que la course commence, il faut être patient; le ketchup coulant à une vitesse maximale de 0,045 km/h, soit la vitesse maximale autorisée pour le ketchup Heinz authentique fabriqué à partir des meilleurs ingrédients, les plus riches et les plus frais.

« En canalisant nos Hamilton, Verstappen et Alonso intérieurs, nous voulions pimenter les choses et organiser notre propre course. Le Slowmaster 57 permet à quiconque de tester la lenteur et la douceur de notre ketchup Heinz, grâce à des ingrédients 100 % naturels fabriqués à partir de vraies tomates mûres sans épaississants artificiels. C'est un rappel pour tout le monde que la vitesse n'est pas toujours meilleure, et que la lenteur est un signe de véritable qualité naturelle », a déclaré Passant El Ghannam, responsable du marketing chez Kraft Heinz en Afrique et Moyen-Orient.

Les connaisseurs de ketchup peuvent assembler leurs propres rampes Slowmaster 57 pour tester la lenteur de leur ketchup préféré, avec des éditions limitées disponibles sur les plateformes de e-commerce et dans les cafés de jeux spécialisés.

À PROPOS DE THE KRAFT HEINZ COMPANY

Nous stimulons la transformation chez The Kraft Heinz Company (Nasdaq : KHC), inspiré par notre raison d'être, Let's Make Life Delicious (rendons la vie délicieuse). Les consommateurs sont au centre de tout ce que nous faisons. Avec des ventes nettes d'environ 26 milliards de dollars en 2022, nous nous engageons à faire croître nos marques emblématiques et émergentes d'aliments et de boissons à l'échelle mondiale. Nous tirons parti de notre envergure et de notre souplesse pour libérer toute la puissance de Kraft Heinz dans un portefeuille de six plateformes de produits axées sur le consommateur. En tant que citoyens du monde, nous nous engageons à avoir un impact éthique durable tout en contribuant à nourrir le monde de manière saine et responsable. Pour en savoir plus sur notre parcours, visitez www.kraftheinzcompany.com ou suivez-nous sur LinkedIn et X.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2285000/THE_KRAFT_HEINZ_COMPANY.jpg

27 novembre 2023 à 02:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :