RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ a été projeté en première à Hollywood (Los Angeles) devant un parterre de vedettes ? le film sortira dans les salles du monde entier le 1er décembre

Parkwood Entertainment et AMC Entertainment (NYSE : AMC) ont annoncé aujourd'hui que le premier des deux événements de première pour la sortie en salles de RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ, long-métrage qui revient sur la tournée mondiale record RENAISSANCE WORLD TOUR de Beyoncé, a connu un énorme succès, attirant certains des plus grands noms de la musique et du monde hollywoodien. La première, qui a eu lieu au Samuel Goldwyn Theatre de Los Angeles le samedi 25 novembre, était la toute première projection de RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ, qui sortira dans les salles nationales et internationales le 1er décembre.

La première a débuté avec l'arrivée de l'icône mondiale, vedette et réalisatrice du film, Beyoncé, dans la salle de cinéma, accompagnée de sa famille et de ses amis proches. Elle a été rejointe par la distribution et l'équipe de la tournée RENAISSANCE WORLD TOUR, ainsi que par des vedettes de la musique et du monde hollywoodien, qui étaient venues en soutien et pour profiter de la projection.

Parmi les personnes présentes à la projection figuraient entre autres JAY-Z, Tina Knowles, Mathew Knowles, Tyler Perry, Janelle Monáe, Chloe Bailey, Halle Bailey, Kelly Rowland, Michelle Williams, LeToya Luckett, LaTavia Roberson, Laverne Cox, Kevin Aviance, TS Madison, Niecy Nash, Marsai Martin, Dixson, Winnie Harlow, Robin Thede, Lena Waithe, Gabrielle Union, Issa Rae, Lizzo, Lupita Nyong'o, Ava DuVernay, Andra Day, Victoria Monet, Kris Jenner, Tan France et Normani.

Pour célébrer la sortie mondiale du film, le film sera présenté en avant-première à Londres dans le courant de la semaine, avant son ouverture.

À propos de RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ relate le parcours du RENAISSANCE WORLD TOUR, une tournée mondiale de concerts record qui a totalisé 56 spectacles dans 39 villes et 12 pays ? depuis le concert d'ouverture à Stockholm, en Suède, jusqu'à la dernière date qui s'est terminée en fanfare à Kansas City, dans le Missouri. Le film explore la vision de Beyoncé, et montre son travail acharné, son implication dans tous les aspects de la production, son esprit créatif et sa détermination à créer un héritage et à maîtriser tous les aspects de son métier.

Accueillie avec un enthousiasme extraordinaire par les médias internationaux et américains, la performance exceptionnelle de Beyoncé lors du RENAISSANCE WORLD TOUR a permis de créer un espace de liberté, d'acceptation et de joie partagée. Cette grande production a rassemblé plus de 2,7 millions de fans du monde entier, qui ont traversé les océans pour rejoindre le Club RENAISSANCE. Désormais, des millions de cinéphiles pourront participer à la Joy Parade, la soirée dansante phénoménale qui célèbre le droit de chacun d'être soi-même, près de chez soi.

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ va pouvoir être vu par des millions de cinéphiles à travers le monde, l'ouverture du film étant prévue dans des milliers de salles de cinéma du monde entier à partir du vendredi 1er décembre 2023.

L'expérience sera diffusée les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, avec plusieurs horaires programmés tout au long de la journée. Les billets pour toutes les séances nationales standard démarreront à 22 USD plus taxes, avec des prix comparables dans les salles internationales ; RENAISSANCE sera par ailleurs présenté dans des salles IMAX, Dolby Cinema et autres concepts de salle grand écran.

Les fans du pays et du reste du monde peuvent consulter les horaires des séances et acheter des billets dans les établissements participants en visitant : BeyonceFilm.com.

À propos d'AMC Theatres Distribution

AMC Theatres Distribution est la branche distribution d'AMC Entertainment, qui la première société d'exploitation de salles de cinéma aux États-Unis, la première en Europe et la plus importante au monde. RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ sera distribué dans le monde entier par AMC Theatres Distribution et ses partenaires de sous-distribution, à savoir Variance Films aux États-Unis, Cineplex au Canada, Cinepolis au Mexique et en Amérique centrale, et Trafalgar Releasing en dehors de l'Amérique du Nord. Les salles de cinéma qui souhaitent diffuser le film sont invitées à se rendre sur le site BeyonceFilm.com.

À propos de Parkwood Entertainment

Parkwood Entertainment est une société de cinéma et de production, une maison de disques et une société de gestion fondée en 2010 par l'artiste et entrepreneuse Beyoncé. Disposant de bureaux à Los Angeles et à New York, la société comprend plusieurs départements : musique, cinéma, vidéo, spectacles en direct et production de concerts, gestion, développement commercial, marketing, numérique, création, philanthropie et publicité. Sous son nom d'origine, Parkwood Pictures, la société a produit le film Cadillac Records (2008), avec Beyoncé comme actrice et coproductrice. La société a également produit les films Obsessed (2009), lauréat du Peabody Award for Entertainment, avec Beyoncé comme vedette et productrice exécutive ; Lemonade (2017), nominé aux Emmys® ; le documentaire Homecoming: A Film By Beyoncé (2019), qui retrace la performance historique de Beyoncé au Coachella Valley Music & Arts Festival de 2018 ; et Black Is King (2020), lauréat d'un Emmy®. Parkwood Entertainment a produit la tournée mondiale The Mrs. Carter Show World Tour (2013-2014), le Formation World Tour (2016), et le spectacle Homecoming de Coachella (2018) précédemment cité. Parkwood Entertainment a par ailleurs coproduit les tournées ON THE RUN Tour (2014), ON THE RUN II (2018) ainsi que le RENAISSANCE WORLD TOUR (2023).

BANDE-ANNONCE OFFICIELLE : ici

