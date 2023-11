FUTURE INVESTMENT INITIATIVE INSTITUTE ANNONCE SA LISTE DE PARTENAIRES MONDIAUX EN VUE DE LA CONFÉRENCE FII7





FII Institute dévoile la liste de ses partenaires qui regroupe des organisations mondiales de premier plan dans les secteurs des affaires, du monde universitaire et des politiques publiques.

RIYADH, Arabie saoudite, 27 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Des organisations mondiales de premier plan issues du monde des affaires, universitaire, et des politiques publiques soutiennent un programme continu de recherche, d'investissement et de plateformes visant à relever les défis mondiaux, notamment la stabilité et la croissance économiques, le développement équitable, les investissements dans l'action climatique, l'environnement et l'accélération des technologies (y compris l'IA), et leur impact sur l'éducation et la santé.

Les activités de la conférence FII7 de cette année se termineront par trois jours de discussions ciblées sur les défis auxquels l'humanité est confrontée. Cela aura lieu à Riyad du 24 au 26 octobre. Plus de 6 000 délégués, parmi lesquels des dirigeants mondiaux, des ministres, des PDG, des investisseurs, des créateurs d'entreprise et des experts en politiques publiques, se réuniront dans le cadre de cette plateforme mondialement reconnue.

La liste des partenaires de FII Institute pour 2023 n'a jamais été aussi riche.

Aux côtés du « partenaire fondateur », le Fonds public d'investissement (PIF) d'Arabie saoudite, et du « partenaire visionnaire », le ministère saoudien de l'Investissement, un groupe de 23 « partenaires stratégiques » soutient les programmes, les initiatives et la mission de FII Institute tout au long de l'année.

Aramco, Diriyah, Emaar, GFH, HSBC SAB, KAFD, Ma'aden, NEOM, New Murabba, PepsiCo, Red Sea Global, Riyad Bank, ROSHN, The Royal Commission for Al Ula, SABIC, Sanabil Investments, Saudi Electricity Company, SNB, SoftBank Vision Fund, Standard Chartered, State Street, stc, THIQAH, et Vision Invest sont les partenaires stratégiques de FII Institute et de ses programmes.

Le groupe Dr. Sulaiman Alhabib et la société SAUDIA figurent également parmi les « partenaires de FII7 ».

Les idées, les réflexions et les débats d'experts sont nourris par des « partenaires du savoir », issus de cabinets de conseil, d'universités et d'institutions de premier plan : Accenture, Bain & Company, BCG, Deloitte, EY, la fondation Bill-et-Melinda-Gates, Gavi, le Global Fund, Kearny, KPMG, McKinsey, Nature, Strategy& et l'UNICEF.

Les « partenaires universitaires », dont l'université des sciences et technologies du roi Abdallah (KAUST) et l'université de Stanford, contribueront à la discussion et aux programmes annuels de FII Institute.

Richard Attias, directeur général de Future Investment Initiative Institute, a déclaré :

« Nos partenaires sont la raison pour laquelle la communauté de FII Institute a un tel impact. Chaque année, la liste de nos partenaires s'étoffe. Cette année, nous sommes fiers de pouvoir compter sur des partenaires issus de 42 entreprises, universités et institutions internationales de premier plan. Nos partenaires forment une concentration inégalée de grands esprits et de leaders, et c'est aux côtés de cette communauté que notre institut progresse vers son objectif unique : avoir un impact sur l'humanité ».

À propos de Future Investment Initiative Institute

Future Investment Initiative (FII) Institute est une fondation mondiale à but non lucratif qui s'appuie sur des données, dotée d'une branche d'investissement, et avec un seul objectif : avoir un impact sur l'humanité. Adoptant une stratégie mondiale et inclusive, nous encourageons les grands esprits du monde entier et transformons les idées en solutions concrètes dans quatre domaines critiques : l'intelligence artificielle (IA) et la robotique, l'éducation, la santé et le développement durable.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1811613/FII_Institute_Logo.jpg

26 novembre 2023 à 22:05

