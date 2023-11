LE SOMMET MONDIAL FII RASSEMBLE LES INNOVATEURS ET LES INVESTISSEURS DANS UN CONTEXTE DE TURBULENCE ÉCONOMIQUE





Les chefs d'État, les PDG, les financiers et les experts en politiques se réuniront à la lumière des troubles économiques et géopolitiques mondiaux croissants

RIYAD, Arabie saoudite, 26 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La Future of Investment Initiative (FII, Initiative d'investissement dans l'avenir), à Riyad, du 24 au 26 octobre, réunira des dirigeants des secteurs des finances, de la technologie et du climat pour relever les défis mondiaux. Le sommet abordera des questions telles que les implications économiques des conflits mondiaux actuels, le rôle du changement climatique et les actions gouvernementales avant la COP28, les stratégies pour tirer parti de l'IA, de la technologie, de l'éducation et de la santé pour une société mondiale meilleure.

Son Excellence Yasir Al Rumayyan, président dFII et gouverneur du Fonds d'investissement public (PIF, ou Public Investment Fund), discutera du rôle de l'investissement dans la lutte contre les changements climatiques, en veillant à ce que la technologie profite à tous et en assurant un accès équitable aux ressources.

La première journée sera consacrée à un sommet sur l'énergie, qui examinera dans quelle mesure les objectifs de l'Accord de Paris peuvent s'aligner sur la croissance économique, le rôle de la technologie dans l'élimination des gaz à effet de serre et le rythme de la décarbonisation mondiale.

Un groupe d'experts technologiques du FII examinera les avantages potentiels de l'IA, la nécessité de mesures réglementaires mondiales pour la confidentialité des données des utilisateurs et le potentiel de l'IA pour améliorer la nutrition mondiale.

Un « Centre d'innovation » se concentrera sur l'avenir des nouvelles technologies polyvalentes, l'adoption du Web3, les avancées dans les robots autonomes et le développement du potentiel de l'informatique quantique.

De manière significative, le FII7 se déroule au milieu d'une série d'événements mondiaux, y compris l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le G20 à New Delhi et la Semaine du climat de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques à Riyad. Le fait qu'il se déroule avant la COP28 souligne le rôle crucial du FII dans le discours mondial en cours.

Richard Attias, directeur général de l'Institut FII, a déclaré : « La collaboration mondiale, les dialogues et les débats en personne n'ont jamais été aussi importants qu'en cette période troublée. J'exhorte les dirigeants, les innovateurs et les investisseurs du monde entier à adopter une approche éthique commune face aux défis. »

À propos de l'Institut FII

L'Institut Future Investment Initiative (FII) est une fondation mondiale à but non lucratif qui s'appuie sur des données, dotée d'une branche d'investissement, et avec un seul objectif : « Impact on Humanity » (Impact sur l'humanité). Adoptant une stratégie mondiale et inclusive, nous encourageons les grands esprits du monde entier et transformons les idées en solutions concrètes dans quatre domaines critiques : l'intelligence artificielle (IA) et la robotique, l'éducation, la santé et le développement durable.

