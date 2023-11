INVITATION AUX MÉDIAS - Participation de Sonia LeBel à Tout le monde en parle - Rassemblement d'enseignantes et enseignants devant Radio-Canada





MONTRÉAL, le 26 nov. 2023 /CNW/ - La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) invite les représentantes et représentants des médias ce soir, le dimanche 26 novembre 2023, à partir de 18 h, devant la Nouvelle maison de Radio-Canada, à l'occasion de la participation de Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor, à l'émission Tout le monde en parle.

Le 23 novembre 2023, les 66 500 enseignantes et enseignants membres de la FAE, ont entamé une grève générale illimitée (GGI). Mélanie Hubert, présidente de la FAE, sera accompagnée de quelques centaines d'enseignantes et enseignants qui souhaitent faire entendre leur voix et montrer leur détermination à obtenir une entente de principe répondant à leurs besoins criants, ainsi qu'à ceux de leurs élèves, jeunes et adultes.

Madame Hubert tiendra un point de presse à 18 h 30, devant la Nouvelle maison de Radio-Canada.

Aide-mémoire Quand : Dimanche 26 novembre 2023, à partir de 18 h Où : Nouvelle maison de Radio-Canada, au 1000, avenue Papineau, Montréal, Québec, H2K 0C2 Qui : Mélanie Hubert, présidente de la FAE, ainsi que de quelques centaines de personnes manifestantes Quoi : Point de presse à 18 h 30

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 65?500 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire de l'École Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 3 000 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

