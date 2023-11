La Walmart Foundation s'engage à verser 1 million de dollars pour soutenir l'aide humanitaire à Gaza





Walmart, Inc. et la Walmart Foundation ont continué à chercher des moyens de soutenir les personnes touchées par la violence dévastatrice en Israël et à Gaza qui s'est déroulée au cours du mois dernier à la suite des attaques terroristes du Hamas. Pendant la trêve, la Walmart Foundation s'engage à verser 1 million de dollars pour soutenir Direct Relief, une organisation à but non lucratif qui aidera à fournir une aide médicale d'urgence aux civils de Gaza lorsque les conditions le permettront.

Ce don s'ajoute à l'investissement de 1 million de dollars que la Walmart Foundation a déjà fait dans les services d'urgence de Magen David Adom en Israël.

Nous sommes de tout coeur avec nos associés, nos clients et nos membres qui ont été personnellement touchés, ainsi qu'avec tous ceux qui souffrent de cette situation. Collectivement, concentrons-nous pour faire preuve de compassion et de gentillesse les uns envers les autres. Chez Walmart et Sam's Club, nous nous efforçons de faire en sorte que chacun se sente inclus.

26 novembre 2023 à 05:30

