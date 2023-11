Émouvant succès pour la 25e édition de Notre Noël magique d'Urgences-santé





Défilé du père Noël : plus de 1 200 enfants transportés par des équipes de paramédics au fil des ans

MONTRÉAL, le 25 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, pour la 25e fois, les employés d'Urgences-santé et les étudiants en soins préhospitaliers d'urgence ont uni leurs forces pour offrir un Noël magique aux petits patients des hôpitaux pour enfant du territoire montréalais.

Comme lors de la première édition, en 1996, les enfants se sont rassemblés à l'emplacement réservé pour Urgences-santé, le Square Philips, avec des membres de leur famille, la mascotte Rescousse et des représentants de la garde d'honneur de la Corporation.

Une tradition à perpétuer encore longtemps

«Ça fait maintenant 25 ans que nous unissons nos forces pour offrir un Noël magique aux petits patients des établissements pour enfant du territoire montréalais. Nous avons permis à 1 200 enfants, dont certains sortent très rarement de l'hôpital, d'assister au légendaire défilé du père Noël. Semer du bonheur est une tradition que nous espérons perpétuer encore longtemps » affirme François Charpentier, président-directeur général d'Urgences-santé.

Des larmes de joie dans les yeux de la maman du petit Zen-Luka

«?Je suis tellement reconnaissante et émue d'avoir la chance de participer à cette initiative d'Urgences-santé. Voir l'ébahissement dans les yeux de mon fils Zen-Luka est une joie immense pour moi. Lorsqu'il était tout petit, il a subi une opération majeure qui lui a sauvé la vie. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous profitons pleinement de chaque minute de bonheur qui nous est offerte », témoigne Samantha Zimmerman, maman du petit Zen-Lukas, 7 ans, qui a subi une opération au cerveau à l'hôpital de Montréal pour enfants.

Des milliers de bénévoles mobilisés au fil des ans

Cette année encore, plus d'une centaine d'employés et étudiants en soins préhospitaliers d'urgence ont chouchouté bénévolement plus de 50 enfants de cinq établissements afin qu'ils puissent assister à la 71e édition du défilé du père Noël dans l'espace réservé exclusivement pour Urgences-santé.

« Sans les bénévoles, particulièrement les paramédics, il serait impossible de transporter ces enfants au défilé. Ça donne un sens à ce que nous faisons au quotidien. C'est une expérience inoubliable, tant pour les petits que pour nous » reconnait le président-directeur général d'Urgences-santé.

Les centres hospitaliers : de précieux partenaires

Cet événement était organisé en partenariat avec Montréal Centre-ville, l'organisateur du défilé du père Noël, et le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Hôpital de Montréal pour enfants, l'Hôpital Shriners pour enfants, le Centre de réadaptation Marie-Enfant ainsi que Le Phare Enfants et Familles. La réussite d'un tel événement, qui exige beaucoup de logistique et de planification, serait impossible à réaliser sans la précieuse collaboration du personnel des centres hospitaliers.

À propos d'Urgences-santé

Urgences-santé est la plus grande organisation ambulancière du Québec et relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. L'organisation emploie près de 1?700 personnes, dont plus de 1100 paramédics et plus de 110 répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent les citoyens de Montréal et de Laval (2,5 millions d'habitants).

