Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour commémoratif de l'Holodomor





OTTAWA, ON, le 25 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour commémoratif de l'Holodomor :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés ukrainiennes au Canada et partout dans le monde pour souligner les 90 années écoulées depuis l'Holodomor et rendre hommage aux millions de victimes innocentes qui ont souffert ou perdu la vie.

« En 1932 et 1933, le régime soviétique de Joseph Staline a orchestré une famine délibérée dans toute l'Ukraine. L'Holodomor - "l'extermination par la faim" - est un génocide pendant lequel des millions d'Ukrainiens innocents, dont des enfants, ont été affamés. Le régime soviétique a aussi arrêté, déporté et exécuté des Ukrainiens. Staline a perpétré l'Holodomor dans le but d'annihiler la volonté des Ukrainiens, d'effacer leur identité et de détruire leurs aspirations à l'égard d'une Ukraine libre et indépendante.

« Face à cette oppression violente et systémique, le peuple ukrainien est resté résilient. Une soixantaine d'années plus tard, en 1991, l'Ukraine a déclaré son indépendance en tant que nation libre et souveraine. Le Canada a été le premier pays occidental à reconnaître l'Ukraine et, à ce jour, nous demeurons des partenaires et des amis indéfectibles.

« Le régime soviétique a tenté de cacher les faits entourant l'Holodomor, et la Russie nie encore tout génocide. Aujourd'hui, l'Ukraine continue de se défendre contre la guerre d'agression brutale de la Russie, et les Ukrainiens nous montrent une fois de plus leur détermination inébranlable. L'Ukraine restera libre; l'Ukraine restera indépendante; et le Canada continuera de soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra.

« En ce Jour commémoratif de l'Holodomor, j'encourage les Canadiens à en apprendre davantage sur ce chapitre sombre de l'histoire et à rendre hommage aux millions de vies innocentes perdues. Le Canada restera solidaire de l'Ukraine pendant qu'elle défend son territoire et nos valeurs communes, et nous continuerons de bâtir un monde meilleur pour tous.

« Vichna yim pamyat. »

25 novembre 2023

