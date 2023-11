/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Winnipeg/





WINNIPEG, MB, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, de l'honorable Bernadette Smith, Ministre manitobaine du Logement, de la Lutte contre les dépendances et l'itinérance, ministre responsable de la Santé mentale, et députée de Point Douglas, de Scott Gillingham, maire de la Ville de Winnipeg, et de Peter McMullen, Directeur de Lighthouse Mission.

Date : Le samedi 25 novembre 2023 Heure : 09 h 30 (HNC) Lieu : Lighthouse Mission

669, rue Main

Winnipeg (MB) R3B 1E3

