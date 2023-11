Avis public - Comprimés de 10 mg de donépézil : Rappel d'un lot en raison de comprimés possiblement surdimensionnés





Résumé

Produit : Comprimés de 10 mg de donépézil (chlorhydrate de donépézil) (DIN 02416425, lot 645766, date de péremption : 2024-11)

Comprimés de 10 mg de donépézil (chlorhydrate de donépézil) (DIN 02416425, lot 645766, date de péremption : 2024-11) Problème : Produits de santé - Innocuité du produit

Produits de santé - Innocuité du produit Ce qu'il faut faire : Si votre flacon de comprimés de 10 mg de donépézil contient des comprimés surdimensionnés (plus gros que la normale), ou si vous avez des doutes, rapportez-le à votre pharmacie. Votre pharmacien le vérifiera et le replacera au besoin. Communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé si vous, ou une personne dont vous prenez soin, développez des effets secondaires graves.

Images

Un comprimé de 10 mg de donépézil de taille normale (à gauche) et un comprimé de donépézil surdimensionné (à droite)

Produits visés

Produit DIN Numéro de lot Date de péremption Comprimés de 10 mg de donépézil (chlorhydrate de donépézil) 02416425 645766 2024-11

Problème

Pro Doc Limitée procède au rappel d'un lot de comprimés de donépézil (chlorhydrate de donépézil) en raison de la possibilité que certains flacons contiennent des comprimés surdimensionnés. Santé Canada met en garde les patients et les aidants que la prise d'un comprimé surdimensionné pourrait entraîner l'ingestion d'une dose de donépézil jusqu'à trois fois plus élevée que la dose prévue (c.-à-d. 30 mg), ce qui peut présenter de graves risques pour la santé.

Le donépézil est un médicament sur ordonnance utilisé pour le traitement symptomatique de la maladie d'Alzheimer de stade léger, modéré et avancé.

Une hausse soudaine de la dose de donépézil prise, ou le dépassement de la dose quotidienne maximale recommandée de 10 mg/jour, peut entraîner ou aggraver des effets secondaires parmi les plus communs, notamment nausées, vomissements, fatigue, perte d'appétit, insomnie et crampes musculaires. De façon générale, les essais cliniques ont constaté que la fréquence des événements indésirables augmente selon l'âge des patients et est plus élevée chez les femmes. Les événements indésirables cardiovasculaires, comme un faible rythme cardiaque, un blocage cardiaque (une forme d'arythmie cardiaque) ou une perte de connaissance, sont plus fréquents chez les patients qui prennent de fortes doses de donépézil, et peuvent aussi se produire chez des patients avec ou sans problèmes cardiovasculaires sous-jacents. Les patients qui ont des symptômes de syndrome neuroleptique malin (p. ex. forte fièvre, raideurs musculaires, fluctuations de la tension artérielle, pouls irrégulier, rythme cardiaque irrégulier, confusion, agitation, coma) après la prise de donépézil doivent recevoir des soins médicaux immédiats.

Une dose de donépézil plus élevée que la dose recommandée peut entraîner une crise cholinergique, qui se caractérise par de fortes nausées, des vomissements graves, une hypersalivation, des sueurs, un faible rythme cardiaque, une hypotension artérielle, un ralentissement de la respiration, une perte de connaissance et des convulsions. Une faiblesse musculaire croissante est également possible et peut entraîner la mort si les muscles respiratoires sont touchés. Le Ministère informera le public si de nouveaux risques pour la santé sont découverts.

Santé Canada surveille le rappel de l'entreprise, de même que sa mise en oeuvre de toute mesure corrective ou préventive requise pour prévenir la réapparition de ce problème.

Ce que vous devriez faire

Si votre flacon de comprimés de 10 mg de donépézil contient des comprimés surdimensionnés (plus gros que la normale), ou si vous avez des doutes, rapportez-le à votre pharmacie. Votre pharmacien le vérifiera et le replacera au besoin.

Communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé si vous, ou une personne dont vous prenez soin, développez des effets secondaires graves.

Communiquez avec Pro Doc Limitée par téléphone au 1-800-361-8559 ou par courriel à [email protected] si vous avez des questions à propos de ce rappel.

si vous avez des questions à propos de ce rappel. Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

Renseignements additionnels à l'intention des professionnels de la santé

Les professionnels de la santé, comme les pharmaciens, devraient vérifier les flacons de comprimés de 10 mg de donépézil avant leur délivrance et signaler tout emballage inhabituel à l'entreprise de même qu'à Santé Canada.

24 novembre 2023

