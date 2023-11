Avizo Honoré par le Prix performance Québec (PPQ)





MONTRÉAL, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Avizo, une entreprise renommée dans le secteur du génie et de l'environnement, est fière d'annoncer qu'elle a reçu la mention 2023 PME de services par le Prix performance Québec (PPQ 2023), la plus haute distinction remise aux entreprises privées et aux organismes publics les plus performantes du Québec. Cette distinction, sous la forme d'une mention, met en lumière l'engagement continu d'Avizo envers l'excellence, l'innovation, et sa performance globale exceptionnelle.

Depuis sa création, Avizo a poursuivi sans relâche l'objectif de repousser les limites de l'innovation, de servir ses clients avec dévouement, et de maintenir des normes élevées de qualité dans toutes ses activités. Cette reconnaissance accordée par le gouvernement du Québec, conjointement avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et le Mouvement québécois de la qualité, est une validation du rôle positif qu'Avizo joue au sein de l'industrie et des communautés.

Le Prix performance Québec, instauré en 1998, a pour vocation de célébrer les entreprises qui se distinguent par leur excellence, leur engagement social et environnemental, ainsi que leur performance globale. Recevoir cette mention est une source d'inspiration pour toute l'équipe d'Avizo, qui reste engagée à dépasser ses propres réalisations.

Avizo tient à exprimer sa sincère gratitude envers ses employés dévoués, ses clients, ses précieux partenaires, au MQQ, et l'ensemble des parties prenantes qui ont contribué à son succès. C'est grâce à leur confiance, leur soutien et leur collaboration que l'entreprise a atteint ce niveau d'excellence.

À propos d'Avizo :

Avizo offre des services en ingénierie et études environnementales, depuis plus de 30 ans. Avizo s'active à la protection des milieux naturels en assurant la conformité environnementale et la pérennité des infrastructures. Notre force réside dans nos équipes composées de professionnels multidisciplinaires qui réalisent en synergie des mandats dans une gamme très variée de domaines d'expertise.

