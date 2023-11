La Semaine de l'hydroélectricité canadienne vise à rendre possible l'avenir net zéro du Canada





OTTAWA, ON, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Hydroélectricité Canada (HC) accueille sa conférence nationale annuelle et son salon commercial afin de permettre un avenir renouvelable grâce à la collaboration et à l'action collective.

L'engagement du gouvernement fédéral d'atteindre un système d'électricité net zéro d'ici 2035 est possible, mais seulement grâce à un effort concerté de l'industrie. En travaillant ensemble, le Canada peut atteindre ces objectifs avec l'électricité comme fondement de son avenir renouvelable.

HC cherche à jouer un rôle intégral pour faciliter les discussions importantes nécessaires à l'autonomisation d'un avenir net zéro. Les 27 et 28 novembre, HC organisera la conférence et le salon des exposants de la semaine de l'hydroélectricité canadienne afin d'explorer les occasions de coopération qui s'offrent pour accélérer les progrès et les défis et obstacles qui subsistent. La Conférence rassemble des décideurs clés, des experts de l'industrie, des décideurs et des influenceurs d'affaires des plus grandes compagnies d'électricité du Canada qui veulent agir collectivement.

« Hydroélectricité Canada et ses membres s'engagent à collaborer avec les gouvernements, les groupes autochtones et les collectivités pour faire avancer le Canada vers un avenir net zéro », déclare Gilbert Bennett, président de HC. « La réalisation de nos objectifs pour 2035 nécessitera des efforts sans précédent, concertés et soutenus, et nous sommes déterminés à élever les discussions importantes nécessaires à la formation de ces partenariats essentiels. »

La Conférence de cette année, qui aura lieu dans la capitale du pays, offrira une exploration intensive et hautement collaborative des nouvelles technologies, des pratiques exemplaires et des questions urgentes. Le thème, Faire le plein d'énergie : alimenter un monde en mutation, abordera des sujets de grande envergure tels que le rôle changeant de l'hydroélectricité dans notre système électrique, ce qu'il faut pour électrifier rapidement notre économie et comment l'industrie et les gouvernements peuvent résoudre ensemble les problèmes.

Les conférenciers de la conférence de cette année et les points saillants de la table ronde comprennent :

Ancienne journaliste politique du Globe and Mail et vice-présidente principale des relations publiques nationales, Atlantic Jane Taber sera l'hôte de la conférence de cette année et maîtresse de cérémonie.

sera l'hôte de la conférence de cette année et maîtresse de cérémonie. « Les leaders de l'industrie en conversation », la séance plénière d'ouverture du lundi matin, parrainée par Kiewit, sera animée par David Cochrane , animateur de Power & Politics de CBC. Cochrane modérera et collaborera avec des dirigeants d'Ontario Power Generation, GE Vernova - Hydroélectricité, AtkinsRéalis, Kiewit et l'Agence d'évaluation des impacts du Canada afin d'explorer les défis et les possibilités de transition vers une économie Net Zéro.

, animateur de Power & Politics de CBC. Cochrane modérera et collaborera avec des dirigeants d'Ontario Power Generation, GE Vernova - Hydroélectricité, AtkinsRéalis, Kiewit et l'Agence d'évaluation des impacts du afin d'explorer les défis et les possibilités de transition vers une économie Net Zéro. « Faire ce qu'il faut », la séance plénière du déjeuner de lundi animée par Michelle Branigan , PDG de Electricity Human Resources Canada, discutera des défis et des solutions de l'industrie pour attirer et retenir les personnes dont notre industrie a besoin. Le groupe comprendra des dirigeants de BC Hydro, du Syndicat canadien des métiers de la construction, de Barnard Constructors of Canada et de TurbinePROS, le commanditaire de la séance plénière.

, PDG de Electricity Human Resources Canada, discutera des défis et des solutions de l'industrie pour attirer et retenir les personnes dont notre industrie a besoin. Le groupe comprendra des dirigeants de BC Hydro, du Syndicat canadien des métiers de la construction, de Barnard Constructors of et de TurbinePROS, le commanditaire de la séance plénière. L'auteur, athlète d'élite et conférencier motivationnel Sébastien Sasseville achèvera la première journée de la conférence lors du dîner de gala, parrainé par EnerServ et MV2 Hydro.

La séance de mardi, intitulée « Planification d'un avenir net zéro », parrainée par Hydro-Québec, portera sur le développement sans précédent requis au Québec pour atteindre l'objectif net zéro d'ici 2035. Il abordera les défis et les occasions énormes de planifier, de concevoir, d'engager efficacement les collectivités et, en fin de compte, de construire des projets énergétiques à grande échelle.

La séance plénière de clôture intitulée « Powering Through a Changing World », parrainée par Manitoba Hydro, résumera et abordera les nombreux sujets et solutions proposés par la Conférence. Animé par Francis Bradley , président et chef de la direction d'Électricité Canada , ce panel de clôture mettra en vedette des dirigeants de Ressources naturelles Canada , de Manitoba Hydro et de l'Association canadienne des énergies renouvelables.

Il n'est pas trop tard pour se joindre à nous - les lundi 27 novembre et mardi 28 novembre - à The Westin Ottawa pour la Semaine canadienne de la puissance hydraulique de cette année! Visitez semainehydro.ca pour vous inscrire et pour plus d'information sur le programme de la conférence, nos conférenciers, nos commanditaires et bien plus encore.

À propos d'Hydroélectricité Canada

Fondée en 1998, Hydroélectricité Canada est l'association industrielle nationale sans but lucratif dont la mission est de représenter l'industrie hydroélectrique. Ses nombreux membres proviennent de tous les secteurs de cette industrie : producteurs d'électricité, fabricants, promoteurs, firmes d'ingénierie, sociétés de conseil, etc. Ensemble, les membres d'Hydroélectricité Canada représentent plus de 95 % de la puissance hydroélectrique installée au Canada. Ils prônent la mise en valeur et l'utilisation responsables de l'hydroélectricité afin de répondre de façon viable aux besoins énergétiques présents et futurs du Canada.

