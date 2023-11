Mara Renewables nomme Harry Boot, depuis longtemps directeur Ingrédients alimentaires, au poste de PDG





Mara Renewables Corporation (Mara), un acteur incontournable du secteur des ingrédients alimentaires, a annoncé ce jour la nomination de M. Harry Boot comme nouveau président-directeur général. Ce choix est intervenu après un processus de sélection approfondi et rigoureux.

« Je suis très honoré et ravi de rejoindre l'excellente équipe de direction de Mara en cette période charnière pour la Société. Ensemble, nous allons collaborer étroitement pour innover et garantir à notre entreprise un avenir bien rempli de succès et de croissance », a déclaré Harry Boot, nouveau PDG de Mara.

Dans le cadre de ce nouveau rôle, M. Boot apporte à Mara une longue expérience et une vaste expertise acquises au cours d'une carrière remarquable couvrant plusieurs secteurs, notamment un parcours exceptionnel dans le secteur des ingrédients alimentaires et en particulier celui des oméga 3 traditionnels. Associée à son sens de la stratégie, sa détermination indéfectible à soutenir la croissance de l'entreprise le place à l'avant-garde des leaders de l'industrie. Stan Spavold, président du conseil d'administration, a déclaré : « Nous sommes heureux qu'Harry rejoigne notre équipe. Nous savons qu'il ne manquera pas de saisir les opportunités passionnantes qui attendent notre Société. Il est déterminé à atteindre nos objectifs et parfaitement en ligne avec la mission, la vision et les valeurs de Mara et nous sommes convaincus qu'il est la personne idéale pour ce poste. »

John Risley, fondateur de Mara Renewables Corporation, a déclaré : « Harry Boot est un cadre supérieur accompli et dynamique du secteur de l'alimentation, des boissons et des ingrédients alimentaires. Il possède plus de 25 ans d'expérience de l'innovation couvrant les domaines du management, de la vente, des techniques et de l'exploitation. Grâce à son énergie communicative, nous sommes convaincus qu'il induira un changement transformationnel positif pour notre Société. »

Auparavant, Harry Boot a occupé le poste prestigieux de président Alimentation et boissons pour l'Asie-Pacifique chez Tate & Lyle, où il a joué un rôle déterminant dans la réussite remarquable de ce domaine grâce à une expansion organique et à des acquisitions stratégiques. Sa détermination à innover, son travail à la poursuite de l'excellence et sa capacité innée à favoriser la collaboration sont parfaitement en phase avec les valeurs fondamentales et la vision à long terme de Mara.

La nomination de Harry Boot au poste de PDG souligne la détermination de Mara à remplir sa mission, qui consiste à créer un impact positif sur la santé humaine et l'environnement. La Société est convaincue que, sous le leadership visionnaire de Harry Boot, elle continuera à prospérer et à élargir ses horizons pour atteindre, en fin de compte, de nouveaux sommets de réussite.

Mara souhaite également exprimer sa sincère gratitude à ses précieux clients, dont le soutien et la confiance indéfectibles ont joué un rôle essentiel pour amener Mara à cet aboutissement passionnant. La Société s'engage à continuer à offrir le plus haut niveau de qualité et de service à sa très estimée clientèle.

D'ici quelques semaines, Mara organisera des opportunités permettant aux parties prenantes du secteur de prendre contact avec Harry Boot pour avoir un aperçu de sa vision stratégique pour la Société. Mara s'engage à assurer une transition harmonieuse propre à maintenir le niveau d'excellence auquel s'attendent ses partenaires. Guidée par le leadership expérimenté de Harry Boot, son nouveau PDG, Mara ouvre ce nouveau chapitre passionnant avec optimisme et confiance.

À propos de Mara

Basé dans la ville canadienne de Halifax, Mara Renewables est un fabricant de classe internationale et l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'huile riche en oméga-3 de type DHA dérivés d'algues. Les produits de Mara répondent aux besoins croissants des consommateurs soucieux de l'environnement et des marques écoresponsables qui proposent des produits à base de plantes. L'entreprise propose des ingrédients innovants et fonctionnels qui améliorent la nutrition humaine sans épuiser les ressources naturelles les plus précieuses de la planète. Rien qu'en 2021, Mara a fourni assez d'acides gras riches en DHA aux marchés des boissons, des aliments et des compléments nutritionnels pour compenser une pêche estimée à 7,3 milliards de prises (anchois).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

24 novembre 2023 à 16:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :