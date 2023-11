Lancement des festivités du 350e anniversaire de Pointe-aux-Trembles





MONTRÉAL, le 24 nov. 2023 /CNW/ - C'est parti! Le Comité organisateur du 350e anniversaire de Pointe-aux-Trembles a lancé les festivités hier lors d'une conférence de presse mettant en vedette le porte-parole de l'événement, l'artiste et Pointelier de coeur Christian Bégin.

Grands spectacles estivaux, dictionnaire historique, terrasses éphémères, mise en valeur du patrimoine local... Il y en a pour tous les goûts dans les activités dévoilées hier. « Nous avons voulu créer des événements rassembleurs, qui représentent bien les valeurs de notre communauté », a expliqué Daniel Gratton, directeur général de la Société Ressources- Loisirs de Pointe-aux-Trembles (Centre communautaire Roussin).

L'un des événements marquants sera sans aucun doute le concert extérieur de l'Orchestre Métropolitain, qui aura lieu au parc Saint-Jean-Baptiste. La soirée sera précédée d'activités diverses pour toute la famille.

La programmation actuelle est disponible dès maintenant sur le tout nouveau site internet www.350epointeauxtrembles.ca . D'autres activités s'ajouteront au fil des mois, alors la population est invitée à le visiter régulièrement, afin de ne rien manquer.

Le comité organisateur en a aussi profité pour dévoiler l'identité du porte-parole des festivités, soit l'acteur et animateur Christian Bégin, fier Pointelier. « Je garde des souvenirs vibrants et heureux de ma vie de Pointelier... Toutes mes premières fois importantes, je les ai vécues à Pointe-aux-Trembles. Et le souvenir que j'en garde est immortel et immuable », a-t-il raconté.

La mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, était également présente. « En tant que fière Pointelière, je ressens une belle effervescence à l'approche du 350e de Pointe-aux-Trembles! Cette grande fête sera bien plus qu'une simple commémoration, ce sera l'occasion de célébrer notre attachement et notre amour profond pour ce quartier. Ce sera une façon de nous réunir, de se souvenir de nos racines et de célébrer ensemble qui nous sommes. Pour ces 350 années de riche histoire, prenons le temps de partager des moments mémorables et de continuer à forger notre héritage unique. Que la fête commence! Bon 350e à tous et à toutes!», a-t-elle affirmé.

Les membres de la communauté pointelière ont été invités à répondre à un appel de projets. Les organismes communautaires, les OBNL, les entreprises et les citoyens ont jusqu'au 1er décembre pour soumettre leurs idées et obtenir une aide logistique ou financière. Tous les détails sont ici : https://350epointeauxtrembles.ca/

À propos de la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles

Rappelons que la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles a reçu le mandat d'organiser les festivités en lien avec le 350e anniversaire de Pointe-aux-Trembles.

Un comité-conseil soutient les initiatives entourant les festivités, et est composé de :

Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles (Centre Roussin)

(Centre Roussin) Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Bureau de Mme Caroline Bourgeois , mairesse d'arrondissement

, mairesse d'arrondissement Bureau de Mme Chantal Rouleau , députée et ministre

, députée et ministre Bureau de M. Mario Beaulieu , député

, député CDC de la Pointe

Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles

Centre communautaire Le Mainbourg

Chambre de commerce de la Pointe-de-l'île

24 novembre 2023 à 15:51

