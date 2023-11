8e Prix de la relève agricole - Les honneurs décernés aux propriétaires de l'entreprise Maison Flavora inc.





QUÉBEC, le 24 nov. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la cérémonie de l'Ordre national du mérite agricole à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, a remis le huitième Prix de la relève agricole à Mme Annie Viens et à M. Maxim Paré, les propriétaires de l'entreprise Maison Flavora inc. située à Compton, en Estrie. Ce prix est accompagné d'une bourse de 7 500 $.

Le couple d'entrepreneurs s'est lancé dans une toute nouvelle production : l'élevage de brebis laitières pour la fabrication de yogourt grec et de gelato de qualité distinctive. La mission de l'entreprise est d'offrir une expérience gustative aux Québécois grâce à des produits au lait de brebis savoureux, artisanaux, locaux et durables. Ils sont un réel modèle d'innovation et de travail d'équipe.

Cette année, une bourse de 3 500 $ a également été remise aux premiers finalistes de ce prestigieux concours. Elle est décernée à Mme Florence Lefebvre St-Arnaud et à MM. Charles et Félix Lefebvre St-Arnaud, de l'entreprise Jardins Bio Campanipol inc., située à Sainte-Geneviève-de-Batiscan en Mauricie. L'entreprise mise sur l'agriculture de proximité pour développer son offre bioalimentaire.

Le Prix de la relève a été remis à la cérémonie de la 131e présentation du concours de l'Ordre national du mérite agricole.

Citations

« Annie Viens et Maxim Paré ont su démarrer Maison Flavora et la faire prospérer grâce à leur détermination et à leur passion. Leurs décisions d'affaires guidées par la volonté d'opter pour des solutions responsables et durables sont une source d'inspiration pour le milieu agricole. Avec ces prix, nous reconnaissons l'excellence d'une relève diversifiée qui est appelée à jouer un rôle de premier plan sur le chemin d'une plus grande autonomie alimentaire, une priorité pour votre gouvernement. Je tiens à féliciter les lauréats et finalistes de cette huitième édition et leur souhaite le meilleur pour la suite! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Par ce prix, nous souhaitons inspirer la prochaine relève. Il est tout à fait possible de démarrer petit, selon son propre modèle d'affaires, et de développer son expertise dans une toute nouvelle production. »

Annie Viens et Maxim Paré, de l'entreprise Maison Flavora inc.

« Nous sommes fiers du chemin parcouru, des embûches que nous avons surmontées et du travail que nous avons abattu pour faire des Jardins Bio Campanipol ce qu'ils sont aujourd'hui. »

Florence, Charles et Félix Lefebvre St-Arnaud, de l'entreprise Jardins Bio Campanipol inc.

Faits saillants

Le Prix de la relève fait honneur à de jeunes entrepreneurs agricoles ayant particulièrement bien réussi leur établissement et s'étant distingués par leur esprit d'innovation, leurs compétences et leur engagement dans la communauté.





relève fait honneur à de jeunes entrepreneurs agricoles ayant particulièrement bien réussi leur établissement et s'étant distingués par leur esprit d'innovation, leurs compétences et leur engagement dans la communauté. Le prix a été attribué sur la recommandation d'un jury composé d'experts du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de représentants d'organisations partenaires.

Lien connexe

quebec.ca/prix-releve-agricole

Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

24 novembre 2023 à 14:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :