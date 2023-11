Lineage renforce sa présence en Europe avec l'ouverture d'un nouveau bureau régional à Varsovie, en Pologne





Lineage, l'une des principales sociétés de placement immobilier au monde spécialisées dans l'entreposage à température contrôlée et fournisseur de solutions logistiques intégrées, a ouvert aujourd'hui son bureau régional pour l'Europe centrale et orientale à Varsovie. Ce nouveau bureau est une nouvelle étape dans le renforcement de la position de Lineage dans la région, suite à l'acquisition en 2020 et au changement de marque de Pago sp. z o.o. (« Pago »), un important fournisseur de services d'entreposage, de distribution et de transport en Pologne.

L'ouverture à Varsovie du principal bureau régional pour l'Europe centrale et orientale confirme l'engagement de la société en faveur de l'amélioration continue de la chaîne d'approvisionnement alimentaire sur le continent européen. Lineage offre à ses clients des services logistiques de bout en bout pour leurs produits, augmentant ainsi l'efficacité opérationnelle à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe. Grâce à une technologie de réfrigération avancée et à des centres logistiques stratégiquement situés dans des ports européens importants tels que l'Espagne, l'Italie et la France, Lineage vise à rationaliser le flux de produits alimentaires dans des conditions de température contrôlée.

« L'ouverture d'un nouveau bureau à Varsovie témoigne de notre volonté d'étendre nos activités en Europe centrale et orientale et dans les régions voisines ». - Harld Peters, PDG de Lineage Europe, a déclaré. « Il s'agit d'une nouvelle étape dans nos efforts pour améliorer les normes de service à nos clients en Europe et renforcer nos capacités dans la chaîne d'approvisionnement à température contrôlée. »

« La Pologne est le sixième producteur alimentaire de l'Union européenne et notre réseau permettra aux clients de la région d'accéder à un marché développé avec une technologie de pointe ». - a ajouté M. Peters.

« L'ouverture de notre bureau à Varsovie montre que la Pologne joue un rôle clé pour nous en tant que porte d'entrée vers l'Europe centrale et orientale et en tant que marché important pour la circulation des produits en Europe ». - souligne Daniel Chudzik, vice-président régional des opérations pour l'Europe centrale et orientale chez Lineage. « Il nous permet de mieux répondre aux besoins de nos clients et de les connecter efficacement au marché mondial. »

Lineage dispose actuellement d'un réseau de plus de 70 installations frigorifiques dans 11 pays européens, dont six sont situées en Pologne.

À propos de Lineage

Lineage est l'une des principales sociétés de placement immobilier au monde, spécialisée dans l'entreposage à température contrôlée et fournisseur de solutions logistiques intégrées, avec un réseau mondial de plus de 400 installations d'entreposage frigorifique stratégiquement situées, d'une capacité combinée de plus de 2,5 milliards de pieds cubes (plus de 70 millions de mètres cubes) en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Lineage associe une expertise avancée dans le domaine des solutions logistiques de bout en bout à une technologie innovante. En travaillant avec les principaux fabricants de produits alimentaires et de boissons, Lineage vise à améliorer l'efficacité de la distribution, à soutenir le développement durable, à améliorer l'efficacité des ressources dans la chaîne d'approvisionnement et, surtout, à contribuer à la livraison de produits alimentaires à l'échelle mondiale. Lineage a figuré trois années de suite sur la liste Disruptor 50 de CNBC, a été désignée à deux reprises comme l'entreprise la mieux gérée des États-Unis et a été classée numéro un dans le domaine de la science des données. L'entreprise a également été classée 23e dans la liste des « World's Most Innovative Companies » de Fast Company et a été reconnue dans la catégorie « Change the World ». (www.onelineage.com)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

24 novembre 2023 à 12:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :