Gestion mondiale d'actifs CI met à jour sa Politique d'investissement responsable





Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») annonce qu'elle a mis à jour sa Politique d'investissement responsable (« Politique »), conformément aux directives du personnel de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario sur la divulgation des fonds d'investissement liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. La mise à jour précise que la Politique couvre toutes les stratégies gérées activement à l'interne, sauf pour les catégories d'actifs ou les stratégies d'investissement qui ne se prêtent pas raisonnablement à des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, tels que les fonds du marché monétaire, les fonds indiciels passifs, les fonds de cryptomonnaie, les fonds basés sur les produits de base, les fonds d'options d'achat couvertes et les stratégies de fonds de fonds lorsque le gestionnaire de portefeuille n'a pas une vision globale des titres sous-jacents.

Veuillez visiter le site Web de GMA CI pour sa Politique d'investissement responsable et une liste de fonds à contrepartie non ESG.

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. GMA CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d'actifs et de patrimoine avec environ 421,0 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2023.

L'investissement dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Dans le cas des fonds du marché monétaire, il convient de noter que les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d'assurance-dépôts. Des renseignements importants sur les fonds communs de placement et les FNB figurent dans leurs prospectus respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d'actifs CI et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour s'assurer que l'information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents au sujet d'un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d'apporter tout changement à leurs stratégies d'investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d'un investisseur.

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

© CI Investments Inc., 2023. Tous droits réservés.

24 novembre 2023 à 11:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :