10e édition du Gala de reconnaissance de La Gouvernance au Féminin à Montréal : Un nombre record d'organisations obtiennent la Certification Paritétm en reconnaissance de leur engagement exceptionnel envers l'équité des genres, la diversité et l'inclusion dans leurs milieux de travail





MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Cette année encore, un nombre record d'organisations se sont enrôlées dans la Certification Paritétm. Afin de célébrer ce remarquable succès, La Gouvernance au Féminin (LGAF) tient son prestigieux Gala de reconnaissance annuel ce mardi 26 septembre. Cette soirée tant attendue est présentée par Bell et se tient sous la coprésidence d'honneur de Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier.

L'événement rassemblera des haut·e·s dirigeant·e·s exécutif·ve·s des plus influent·e·s du Canada pour rendre hommage aux 83 organisations qui ont obtenu la Certification Paritétm des niveaux Bronze à Platine. De plus, de nombreuses figures politiques seront présentes, dont L'honorable Marci Ien, Pierre Fitzgibbon, Jean Boulet et Kahsennénhawe Sky-Deer.

La Certification Paritétm de LGAF -- la première à avoir été créée en Amérique du Nord en 2017 -- a pour but d'aider les organisations à accroître la représentation des femmes, surtout dans les secteurs où elles ont été historiquement sous-représentées et dans les postes de haute direction. Accenture, Mercer et WTW soutiennent l'équipe de LGAF dans l'évaluation des candidatures. Son questionnaire robuste se penche sur la parité des genres dans les organes décisionnels, ainsi que sur les systèmes qui permettent aux femmes de tous les niveaux de faire progresser leurs carrières, créant un vivier de talents féminins. Une attention particulière est accordée à l'intersectionnalité, afin de s'assurer que l'effet cumulatif lié à différents facteurs de diversité soit également pris en compte lors du cheminement vers la parité. Près de 1 000 000 d'employé·e·s travaillent pour une organisation certifiée Parité à travers le Canada et les États-Unis !

« L'équité, la diversité et l'inclusion doivent être au coeur des réflexions et des actions de chaque organisation. Contribuer à la création d'une culture organisationnelle basée sur de telles valeurs phares favorise non seulement l'ouverture, la justice sociale et l'acceptation, mais aussi la mobilisation de toutes et de tous vers des objectifs communs. Ensemble, continuons de véhiculer ces valeurs afin de demeurer des leaders non seulement au Québec mais aussi ailleurs dans le monde. » -- Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

« C'est un grand honneur pour Bombardier de recevoir la Certification Paritétm en reconnaissance de tous les progrès qu'elle a réalisés pour augmenter le nombre de femmes dans ses rangs et donner des ailes à leur ambition. S'il reste encore beaucoup à faire pour combler l'écart entre les genres existant dans l'industrie aéronautique, les efforts de nos équipes dévouées, ainsi que notre appartenance à la communauté de La Gouvernance au Féminin, assureront l'atteinte de nos objectifs. » -- Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier.

« Alors que l'impact positif de l'équité, de la diversité et de l'inclusion sur la performance financière, l'innovation, l'engagement des employé·e·s et l'image de marque est de plus en plus reconnu, un nombre grandissant d'organisations s'efforcent de combler l'écart entre les genres par le biais de la Certification Paritétm de La Gouvernance au Féminin. Les organisations ont encore quelques semaines pour joindre notre Certification Paritétm 2023, et les PME peuvent désormais également participer au processus de certification ! » -- Caroline Codsi, présidente fondatrice de La Gouvernance au Féminin.

Les 10 organisations suivantes ont obtenu la Certification Paritétm niveau Platine : Accenture | Banque Nationale | CBC/Radio-Canada | Desjardins | Intact Corporation financière | Mercer Canada Limitée | Sanofi Canada | Sodexo Canada Limitée | Sun Life | Ville de Montréal. Cinq d'entre elles -- Banque Nationale, Intact, Desjardins, Sodexo et Sun Life -- sont des « organisations pionnières » de la Certification Paritétm, puisqu'elles participent au programme depuis la toute première cohorte en 2017 !

À PROPOS DE LA GOUVERNANCE AU FÉMININ

La Gouvernance au Féminin (LGAF) est une organisation fondée en 2010 pour soutenir d'une part les femmes dans leur avancement de carrière et leur accession à des sièges dans des conseils d'administration, et d'autre part les organisations cherchant à clore l'écart entre les genres dans leur milieu de travail. L'organisme y travaille par le biais de sa Certification Paritétm, d'événements inspirants ainsi que de programmes de formation en gouvernance et de mentorat.

En savoir plus sur La Gouvernance au Féminin : https://lagouvernanceaufeminin.org

En savoir plus sur la Certification Paritétm : https://certificationparite.org

26 septembre 2023 à 17:00

