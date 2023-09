Grupo Bimbo fait don de plus de 2,8 millions de tranches de pain pour nourrir un monde meilleur dans le cadre de la Bimbo Global Race





TORONTO, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde, a organisé la huitième édition de la Bimbo Global Race, un événement qui a rassemblé plus de 120 000 coureurs de 17 pays dans 24 villes. L'étape canadienne de la Bimbo Global Race, présentée par Dempster's®, s'est déroulée au parc Ashbridges Bay, à Toronto, et a accueilli plus de 2 800 participants de tous âges.

Pour chaque participant inscrit à la course, Grupo Bimbo s'est engagée à nourrir un monde meilleur en faisant don d'un total de 2,8 millions de tranches de pain aux banques alimentaires du monde entier. Au Canada, cela représente un don de 56 000 tranches de pain à quatre banques alimentaires : North York Harvest Food Bank, Food Depot Alimentaire, Moisson Montréal et Vancouver Food Bank. Toutes ces banques alimentaires sont des partenaires de longue date de Bimbo Canada.

« Bimbo Canada est fière d'être l'hôte de la Bimbo Global Race cette année, déclare Tania Goecke, vice-présidente, Marketing à Bimbo Canada. L'organisation d'un événement de cette envergure témoigne de notre engagement à inciter les gens d'ici à être actifs et de l'importance de redonner aux collectivités où nous vivons et travaillons. Grâce à nos commanditaires, soit Butterball, Muldoon's Coffee, la boutique Coin des coureurs et LA Fitness, les participants ont pu déguster des aliments préparés sur le gril, du thé et du café, et ont pris part à un tirage pour gagner des abonnements à des centres de mise en forme. »

« Nous sommes ravis que plus de 120 000 personnes aient décidé de participer en courant ou en marchant et de passer une journée avec leur famille et leurs amis dans un but bien défini : aider les gens qui en ont le plus besoin, déclare Alberto Levy, vice-président mondial du marketing à Grupo Bimbo. Grâce à leur participation, nous ferons don de 2,8 millions de tranches de pain dans le monde. Nous sommes reconnaissants envers chaque participant qui s'est joint à cette belle communauté pour faire le bien et nous aider à nourrir un monde meilleur. »

La Bimbo Global Race 2023 se déroulait sous le thème « Les bienfaits du partage », qui évoque le bonheur de passer du temps avec les personnes qui nous sont chères.

Pour en savoir plus sur la Bimbo Global Race de 2023, cliquez ici (en anglais seulement).

À propos de Grupo Bimbo

Chef de file dans son secteur, Grupo Bimbo est la plus grande entreprise de boulangerie au monde et un acteur important dans le domaine des collations. Elle possède 215 boulangeries et plus de 1 600 centres de vente situés à des endroits stratégiques dans 34 pays d'Amérique, d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Parmi ses principales gammes de produits, on retrouve entre autres le pain tranché, les petits pains, les pâtisseries, les gâteaux, les biscuits, le pain grillé, les muffins anglais, les bagels, les tortillas et les pains plats, ainsi que les collations salées. Grupo Bimbo offre plus de 9 000 produits et possède un des plus vastes réseaux de distribution directe dans le monde, lequel compte plus de 3,4 millions de points de vente, au-delà de 56 000 itinéraires et plus de 143 000 collaborateurs. Ses actions sont cotées à la bourse mexicaine (BMV) sous le symbole BIMBO, et sur le marché hors bourse aux États-Unis avec un certificat américain d'actions étrangères de niveau 1 sous le symbole BMBOY.

À propos de Bimbo Canada

Bimbo Canada est la plus grande boulangerie du Canada, et elle mène ses activités depuis plus de 112 ans. Chef de file de la fabrication et de la distribution de pains frais emballés et de collations, elle offre plus de 1 000 produits de 19 marques connues et appréciées des Canadiens, comme Dempster's®, Stonemill®, Villaggio®, Natural Bakery, Vachon??, Little BitesMC et Takis®. Bimbo Canada nourrit fièrement les Canadiens en leur offrant des produits de confiance, sûrs et de qualité supérieure, préparés par des gens d'ici, pour les gens d'ici, dans 17 boulangeries, 12 centres de distribution et 185 entrepôts à travers le pays. Bimbo Canada est une filiale en propriété exclusive de Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde. Ensemble, elles forment une entreprise durable, très productive et profondément humaine qui nourrit un monde meilleur grâce à ses délicieux produits de boulangerie et collations. Nous nous efforçons de créer un milieu de travail diversifié qui favorise un sentiment d'équité et d'appartenance et où tous les collaborateurs peuvent s'épanouir et contribuer à notre transformation et à celle de l'industrie de la boulangerie et de nos collectivités. Pour en savoir plus, visitez bimbocanada.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter.

