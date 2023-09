Starlight Capital annonce la dissolution du Fonds de rendement amélioré Starlight et du Fonds d'options d'achat couvertes des services financiers canadiens Starlight





Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital ») a annoncé aujourd'hui la dissolution du Fonds de rendement amélioré Starlight et du Fonds d'options d'achat couvertes des services financiers canadiens Starlight (les « Fonds »), avec effet à la fermeture des bureaux le ou vers le 17 novembre 2023 (« date de dissolution »).

Nom du fonds Code Fonds de rendement amélioré Starlight, série A SLC113 Fonds de rendement amélioré Starlight, série F SLC733 Fonds de rendement amélioré Starlight, série T5 SLC1135 Fonds de rendement amélioré Starlight, série FT5 SLC7335 Fonds de rendement amélioré Starlight, série I SLC833 Fonds d'options d'achat couvertes des services financiers canadiens Starlight, série A SLC147 Fonds d'options d'achat couvertes des services financiers canadiens Starlight, série F SLC767 Fonds d'options d'achat couvertes des services financiers canadiens Starlight, série I SLC867 Fonds d'options d'achat couvertes des services financiers canadiens Starlight, série I SCFCC

La décision de dissoudre les Fonds a été prise en tenant compte du petit nombre de porteurs de parts, de la petite taille de l'actif des Fonds, de la demande limitée de la part de nouveaux investisseurs et des coûts d'exploitation plus élevés supportés par les porteurs de parts pour maintenir ces petits Fonds.

À compter du 26 septembre 2023, les parts des Fonds ne seront plus disponibles à l'achat, et Starlight Capital cessera d'accepter les achats et les substitutions dans les Fonds (y compris les transactions provenant de régimes systématiques).

Avant la date de dissolution, les détenteurs de parts peuvent transférer leur investissement dans un autre Fonds géré par Starlight Capital ou faire racheter leurs parts. Tous les frais, y compris les frais de rachat anticipé, seront supprimés après le 26 septembre 2023.

Les porteurs de parts qui détiennent encore les Fonds dans des comptes au nom du client (enregistrés et non enregistrés, à l'exception des régimes immobilisés) et/ou dans des comptes détenus

par un prête-nom/intermédiaire (enregistrés et non enregistrés) verront leurs parts rachetées à la date de dissolution ou vers cette date. Les porteurs de parts qui détiennent encore des parts des Fonds dans des régimes immobilisés au nom du client verront leurs parts échangées contre des parts de la même série du Fonds équilibré mondial Starlight.

Starlight Capital encourage fortement les détenteurs de parts des Fonds à consulter leur(s) conseiller(s) financier(s) pour discuter des options de placement et déterminer toute incidence fiscale associée au rachat des parts des Fonds.

Au sujet de Starlight Investments Capital LP

Starlight Capital est une société canadienne indépendante de gestion d'actifs qui gère plus d'un milliard $. Nous gérons des investissements privés et publics diversifiés à l'échelle mondiale et nord-américaine dans des catégories d'actifs traditionnelles et alternatives, y compris l'immobilier, l'infrastructure et le capital-investissement. Notre objectif est d'offrir aux investisseurs un rendement total ajusté au risque supérieur grâce à une méthode d'investissement rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est un chef de file mondial de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, avec plus de 360 employés et 25 milliards $ d'actifs sous gestion. Il s'agit d'une société privée qui possède, développe et gère plus de 77 000 appartements multi-résidentiels et plus de 9 millions de pieds carrés d'espace commercial. Pour en savoir plus, consultez le site www.starlightcapital.com et rejoignez-nous sur LinkedIn à l'adresse https://www.linkedin.com/company/starlightcapital/.

