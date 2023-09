Ecovative dépose un brevet révolutionnaire pour des produits sans plastiques en Europe





Ecovative a annoncé aujourd'hui qu'elle donne à toutes les personnes et entreprises qui souhaitent utiliser ses matériaux à base de mycélium MycoCompositetm dans le cadre de leurs propres innovations et dans leurs entreprises en Europe, l'accès à un important brevet européen. Le matériau renouvelable de l'entreprise offre une alternative non toxique et respectueuse de la planète aux plastiques et à d'autres matériaux dérivés des combustibles fossiles.

L'invention MycoComposite d'Ecovative permet de concevoir des produits exempts de chimies persistantes et d'autres substances toxiques comme le formaldéhyde. Ce brevet décrit un plan stratégique pour la création de composites de mycélium de champignons écologiques et renouvelables, offrant une solution prometteuse pour réduire les émissions de CO2 dans diverses industries et lutter contre la crise climatique croissante.

« L'objectif d'Ecovative a toujours été de fournir les ?pioches et pelles' pour une nouvelle génération d'entreprises qui saisissent le potentiel de la technologie du mycélium », déclare Eben Bayer, co-fondateur et PDG d'Ecovative. « La demande croissante de produits et de processus bénéfiques pour l'environnement crée d'immenses opportunités nouvelles, non pas pour réinventer la roue, mais pour changer la structure de cette dernière, et nous sommes ravis de voir les nouvelles découvertes et solutions évolutives réalisées avec cette technologie polyvalente, au profit de la Planète Terre. »

Le programme de brevet ouvert européen pour le MycoComposite vise à encourager l'innovation concernant les produits sans plastique. Le brevet est déjà en cours d'utilisation dans le monde entier dans l'emballage de protection, les matériaux de construction, l'architecture et des applications innovantes pour remplacer l'utilisation de produits pétrochimiques. Plusieurs entreprises prospères ont déjà été lancées en utilisant le MycoComposite, notamment Loop Biotech, qui fabrique une gamme populaire de cercueils et d'urnes en mycélium.

« Loop Biotech a directement constaté la forte demande de solutions innovantes et respectueuses de la planète, rendues possibles par les matériaux à base de mycélium », a déclaré Bob Hendrikx, fondateur de Loop Biotech, qui utilise le matériau MycoComposite pour produire des cercueils et des urnes durables. « J'ai créé cette entreprise pour permettre à l'humanité de laisser une empreinte positive sur la Terre, ce qui n'est possible que lorsque nous collaborons avec des organismes vivants comme les champignons. »

L'intérêt croissant en Europe pour les applications entrepreneuriales du MycoComposite en fait un environnement idéal pour tester le potentiel des brevets à accès ouvert pour stimuler l'innovation et les entreprises autour de la technologie du mycélium. Les opportunités de licence et de partenariat pour le MycoComposite continueront d'être disponibles en dehors de l'Europe avec le soutien des installations de pointe d'Ecovative en matière de frai et de substrat. L'entreprise possède de nombreux brevets et demandes de brevet liés à la fabrication du mycélium et au développement de produits à l'échelle mondiale.

En savoir plus sur le programme d'ouverture du brevet européen MycoComposite et ce que cela signifie pour l'avenir de la technologie du mycélium.

À propos d'Ecovative :

Ecovative est une entreprise de sciences biologiques et de conception qui fait progresser la technologie du mycélium pour transformer les industries avec des matériaux de haute qualité respectueux de la Terre. Fondée en 2007, Ecovative rend les matériaux et produits à base de mycélium commercialement compétitifs et accessibles à tous. En s'appuyant sur sa Fonderie de Mycélium, une capacité de production dédiée et une gamme de partenaires de premier plan dans l'industrie, Ecovative cultive des matériaux de meilleure qualité pour répondre aux besoins quotidiens. Pour en savoir plus, visitez ecovative.com.

À propos de MycoComposite :

MycoComposite est une combinaison de deux ingrédients : le mycélium de champignon et des fibres végétales déchiquetées, telles que le kénaf, les tiges de chanvre et d'autres déchets végétaux issus de l'agriculture. Le mycélium lie les matériaux ensemble pour former un composite naturel très polyvalent et écologique dans diverses situations. Le processus nécessite peu d'énergie, et le produit final est à 100 % d'origine biologique, restituant ainsi des nutriments à la Terre.

26 septembre 2023 à 16:05

