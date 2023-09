NTT et Qualcomm s'associent pour faciliter l'IA en périphérie





NTT Ltd., un leader mondial des infrastructures et services informatiques, a annoncé aujourd'hui une coopération stratégique avec Qualcomm Technologies, Inc., un chef de file mondial des technologies de semi-conducteurs, visant à investir dans et à accélérer le développement de l'écosystème des terminaux 5G afin de faciliter l'adoption de la 5G privée, qui est essentielle pour propulser l'IA en périphérie.

Dans le cadre d'une coopération pluriannuelle, NTT et Qualcomm Technologies donneront la priorité au développement de terminaux compatibles 5G afin d'accélérer l'innovation avec les entreprises clientes mondiales, un catalyseur essentiel pour favoriser une adoption généralisée dans les entreprises de la 5G privée, un marché qui, selon IDC, devrait dépasser les 8 milliards de dollars d'ici 2026. Le leadership de Qualcomm Technologies en matière de puces 5G et de semi-conducteurs destinés à des applications spécifiques, associé au leadership de NTT dans le domaine de la 5G privée, permettra de renforcer l'écosystème de la 5G, de faire progresser les capacités de traitement de l'IA en périphérie et de stimuler l'innovation dans tous les secteurs.

Renforcer l'écosystème des terminaux 5G

Alors que les entreprises accélèrent leurs efforts en matière de numérisation, davantage de connectivité et un plus grand nombre de terminaux sont nécessaires. NTT et Qualcomm Technologies utiliseront leur expertise combinée pour répondre au besoin de terminaux compatibles 5G permettant des cas d'utilisation comme les dispositifs "push-to-talk", les casques de réalité augmentée, les caméras de vision par ordinateur et les capteurs en périphérie dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile, de la logistique ainsi que d'autres.

« Cette collaboration est véritablement enthousiasmante car nous répondons à la demande formulée par nos clients. Conjointement avec Qualcomm Technologies, nous renforcerons l'écosystème de la 5G en fournissant les terminaux dont ont besoin nos clients de manière simple et économique, les accompagnant alors qu'ils poursuivent leur parcours de transformation numérique », a déclaré Shahid Ahmed, vice-président exécutif de l'unité Nouvelles entreprises et Innovation chez NTT Ltd. « En collaborant avec Qualcomm Technologies, nous accélérerons davantage la demande pour la 5G privée dans des industries globales. »

« Une prolifération des terminaux compatibles 5G est essentielle pour construire un avenir plus numérique et durable. Cela constitue l'épine dorsale de nombreuses avancées technologiques permettant d'améliorer l'efficacité et la durabilité grâce à une gestion efficace des ressources et à une conservation de l'énergie, et qui sont cruciales pour l'innovation dans de multiples secteurs », a déclaré Mark Bidinger, président des segments et canaux commerciaux et industriels chez Schneider Electric. « La collaboration entre NTT et Qualcomm représente un important pas en avant pour faire progresser l'adoption de la 5G privée et répondre aux demandes uniques de l'Internet des Objets et de l'apprentissage automatique. »

Accélérer l'adoption de l'IA en périphérie

Pour que l'IA puisse se développer et avoir un impact sur les opérations des entreprises et les résultats des organisations, le traitement de l'IA doit être effectué sous forme hybride ? à la fois sur le cloud et à la périphérie du réseau. Le silicium développé par Qualcomm Technologies inclut des modèles d'IA et d'apprentissage automatique intégrés, la société est donc bien positionnée pour faire croître les capacités d'IA en périphérie. L'expérience de Qualcomm Technologies en matière d'évolution de la technologie IA permet à la société de toucher un large éventail d'appareils et d'applications comme les smartphones, les ordinateurs portables, les capteurs, les solutions automobiles et les réseaux.

« Les puces 5G de Qualcomm Technologies sont préparées en vue d'une adoption généralisée des applications d'IA en périphérie et, conjointement avec NTT, nous faciliterons un changement novateur dans tout l'écosystème des terminaux 5G », a affirmé Jeffery Torrance, vice-président directeur et directeur général de l'unité Systèmes intelligents connectés chez Qualcomm Technologies, Inc. « NTT est la voix du client et, associée à l'expertise de Qualcomm Technologies en matière de semi-conducteurs, nous permettons aux équipementiers de fabriquer les terminaux qui profiteront à un large éventail de cas d'utilisation et de clients. »

Qualcomm Technologies et NTT collaboreront pour fournir des terminaux compatibles 5G dotés de puces 5G de Qualcomm Technologies avec des modèles d'IA intégrés pour améliorer l'IA en périphérie via diverses applications comme la reconnaissance d'images, avec des capacités allant du comptage d'articles et de l'identification de caractéristiques d'objets à la vérification du port par les ouvriers de masques ou de casques de sécurité (équipements de protection personnelle). Le déploiement d'applications d'IA via l'offre Edge as a Service de NTT aidera les entreprises dans les tâches de sécurité au travail, d'optimisation et de sécurité.

Dispositif en tant que service

Dans le cadre de l'offre Edge as a Service de bout en bout de NTT, la société propose dorénavant des services gérés de Dispositif en tant que service pour permettre aux clients de facilement accéder à, moderniser et recycler les dispositifs 5G et en périphérie et simplifier la gestion du cycle de vie des terminaux, mais aussi réduire la maintenance et les coûts informatiques. Économique, le modèle tarifaire par utilisateur et par mois signifie que les entreprises n'ont plus besoin de faire d'importants investissements en capitaux initiaux, au lieu de cela leur consommation est plus facilement gérable sur la base de frais mensuels, les clients peuvent ainsi plus facilement déployer des dispositifs périphériques à grande échelle.

À propos de NTT Ltd.

Filiale de NTT DATA, un fournisseur de services informatiques pesant 30 milliards USD, NTT Ltd. est une société de services et d'infrastructures informatiques de premier plan qui sert 65 % des entreprises du Fortune Global 500 et plus de 75 % des entreprises du Fortune Global 100. Nous posons les bases de l'écosystème de réseau edge-to-cloud des entreprises, nous simplifions leurs charges de travail dans des environnements multicloud et nous innovons à la périphérie de leurs environnements informatiques, là où convergent les réseaux, le cloud et les applications. Nous proposons une infrastructure modulable et garantissons l'adoption des meilleures pratiques en matière de conception et d'exploitation dans l'ensemble de nos centres de données sécurisés, évolutifs et personnalisables. Sur la voie d'un avenir défini par les logiciels, nous soutenons les entreprises grâce à nos services d'infrastructure fournis sur plateforme. Nous rendons possible un avenir connecté.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse services.global.ntt.

