ClickHouse annonce ClickPipes : Un service d'ingestion de données en continu pour ClickHouse Cloud

ClickHouse Inc., créateur de la populaire base de données en colonnes à source ouverte conçue pour l'analyse en temps réel, annonce aujourd'hui la disponibilité générale de ClickPipes, qui connecte des sources de données externes directement à ClickHouse Cloud. ClickPipes permet aux utilisateurs de mettre en place des pipelines de données en continu en seulement quelques clics et démarre avec des intégrations pour Confluent Cloud, Amazon MSK et Apache Kafka, et prévoit d'en ajouter d'autres.

« La mise en place de pipelines de données fiables peut être une tâche fastidieuse. En fournissant une expérience d'ingestion continue conviviale pour ClickHouse Cloud, les utilisateurs peuvent désormais se concentrer sur ce qui compte vraiment : extraire des informations de leurs données », déclare Aaron Katz, cofondateur et PDG de ClickHouse, Inc. « Outre ses connecteurs existants, ClickPipes représente également la base d'une expérience d'ingestion sans serveur pour ClickHouse Cloud. Cela nous permettra d'élargir la liste des connecteurs disponibles afin de nous assurer que nous répondons aux besoins de nos utilisateurs là où ils se trouvent ».

ClickHouse Cloud a été lancé en tant que service cloud entièrement géré en décembre 2022, sur la base d'une technologie à source ouverte d'analyse en temps réel utilisée en production par des entreprises, par exemple eBay, Uber et Disney. En tant que base de données capable de traiter des milliards d'événements par seconde, le service a été rapidement adopté par un large éventail d'entreprises, notamment dans les domaines de l'observabilité, de la diffusion en continu et du marketing. Aujourd'hui, avec le lancement de ClickPipes, le service dévoile un moyen pour les entreprises ? par exemple 80 % de Fortune 100 qui utilisent Apache Kafka - de brancher des sources de données en continu sur la base de données la plus rapide et la plus efficace en termes de ressources pour des applications et des analyses en temps réel.

Les principales caractéristiques de ClickPipes sont les suivantes :

Création facile et intuitive d'un pipeline qui fait abstraction de la complexité des données d'intégration. Avec un flux qui prend moins d'une minute pour sélectionner une source de données et un format, ajustez le schéma et configurez un ClickPipe.

Ingestion entièrement gérée à travers des pipelines hautement disponibles qui déplacent continuellement les données sans nécessiter de supervision manuelle.

Infrastructure évolutive, offrant la souplesse nécessaire pour traiter des volumes de données croissants à la « vitesse ClickHouse », de sorte que les systèmes puissent répondre aux demandes futures sans effort.

La disponibilité générale de ClickPipes fait suite à une année de dynamisme commercial et d'expansion de la plateforme pour ClickHouse Cloud. La société vient d'annoncer le lancement du moteur de table exclusif de SharedMergeTree, qui augmente les performances de ClickHouse Cloud, et son offre de cloud entièrement gérée est désormais disponible sur Google Cloud Platform ainsi que sur Amazon Web Services.

À propos de ClickHouse

ClickHouse est le système de gestion de base de données analytique en ligne orienté colonnes le plus rapide et le plus efficace au monde en termes de ressources. Désormais proposé en tant qu'offre cloud sans serveur, sécurisée et évolutive, ClickHouse Cloud permet à tout le monde de profiter sans effort d'un traitement analytique efficace en temps réel.

