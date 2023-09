Déclaration du ministre des Transports Pablo Rodriguez au sujet de la proposition d'acquisition de Viterra Limited par Bunge Limited





OTTAWA, ON, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Pablo Rodriguez, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Une chaîne d'approvisionnement solide dans le domaine des transports signifie des produits plus abordables et plus disponibles pour les Canadiens. Afin de garantir une concurrence équitable dans les ports canadiens, le gouvernement du Canada lance un examen de la proposition d'acquisition du manutentionnaire de grains Viterra Limited par Bunge Limited, une société agricole mondiale. Les deux sociétés détiennent une participation dans des terminaux portuaires partout au pays. Une saine concurrence dans le secteur des transports est nécessaire pour assurer aux utilisateurs, particulièrement pour les agriculteurs canadiens, un accès et des prix justes.

« Cette transaction présentant d'importantes questions d'intérêt national pour le secteur des transports du Canada et l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, elle sera examinée en vertu des dispositions sur les fusions et acquisitions prévues dans la Loi sur les transports au Canada. Les marchandises doivent continuer de circuler de façon fluide et notre chaîne d'approvisionnement doit continuer de se renforcer.

« C'est pourquoi le gouvernement lancera une évaluation de l'intérêt public qui comprendra des consultations avec les ports et l'industrie maritime du Canada, des parties prenantes, d'autres ministères et ordres de gouvernement, et la population canadienne.

« Transports Canada dispose de 250 jours, c'est-à-dire d'un délai s'étendant jusqu'au 2 juin 2024, pour mener cette évaluation de l'intérêt public.

« Le renforcement de la chaîne d'approvisionnement du transport est un des moyens sur lesquels le gouvernement du Canada peut s'appuyer pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Notre gouvernement continuera à travailler pour aider les consommateurs et soutenir les travailleurs et les agriculteurs canadiens. Cette évaluation contribuera à garantir que notre réseau de transport est solide et concurrent pour les générations à venir. »

26 septembre 2023 à 15:15

