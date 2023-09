Le programme Ordinateurs pour les écoles et plus fête son 30e anniversaire





Depuis le lancement du programme, deux millions d'appareils remis à neuf ont été distribués aux Canadiens qui en avaient le plus besoin

OTTAWA, ON, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a souligné aujourd'hui les 30 ans d'investissements dans l'inclusion numérique du programme Ordinateurs pour les écoles et plus (OPE+). Le programme fournit de l'équipement informatique remis à neuf à l'échelle communautaire et aide les jeunes Canadiens à acquérir des expériences de travail enrichissantes, ainsi que les compétences nécessaires pour participer à l'économie numérique.

Depuis 1993, le programme aide à réduire l'incidence environnementale des déchets électroniques en prolongeant la durée de vie de l'équipement électronique. Le programme OPE+ aide aussi à combler le fossé numérique en soutenant l'accès aux technologies et à la connectivité. Quelque deux millions d'ordinateurs et d'autres appareils numériques ont ainsi été fournis à des écoles, à des bibliothèques, à des organismes à but non lucratif, à des communautés autochtones et à des Canadiens à faible revenu admissibles.

Depuis 30 ans, le programme OPE+ a aussi permis à 8 500 jeunes d'effectuer un stage de travail pratique et rémunéré dans des centres de remise à neuf aux quatre coins du Canada. Ces jeunes ont ainsi pu acquérir des compétences numériques avancées qui leur seront utiles sur le marché du travail.

Le gouvernement du Canada continue de soutenir les collectivités en fournissant aux citoyens qui en ont le plus besoin les technologies nécessaires pour accéder au monde numérique. Il aide également les jeunes à perfectionner les compétences numériques fort en demande pour entrer sur le marché du travail actuel, tout en continuant de réaliser des progrès dans la mise en oeuvre de ses priorités environnementales.

Citations

« En travaillant à l'édification d'une économie plus résiliente, durable et concurrentielle, nous aidons tous les Canadiens à réussir. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement s'efforce de bâtir une main-d'oeuvre solide et prête pour le monde du travail de demain. C'est aussi pour cela que notre gouvernement travaille à combler le fossé numérique en fournissant des appareils électroniques remis à neuf aux Canadiens qui en ont le plus besoin, tout en réduisant du même coup les déchets électroniques. Investir dans la jeunesse et aider les Canadiens à avoir accès au monde numérique sont des composantes importantes de nos efforts pour soutenir une économie de plus en plus axée sur le numérique. Nous sommes fiers de voir que le programme Ordinateurs pour les écoles et plus y contribue grandement. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« La réussite du programme Ordinateurs pour les écoles et plus repose sur les efforts des nombreux partenaires, membres et bénévoles qui y travaillent depuis 30 ans. Ils ont aidé plus d'une génération de Canadiens à acquérir une littératie numérique et à se brancher en ligne. Nous lançons l'invitation à d'autres pour qu'ils apportent aussi leur contribution et poursuivent sur cette lancée. »

- Le directeur général d'Ordinateurs pour l'excellence Canada, Michel Langelier

« Nous sommes fiers de soutenir le programme Ordinateurs pour les écoles et plus par l'entremise de la campagne Engagement du PDG et de notre association avec Ordinateurs pour l'excellence Canada, ses affiliés et le gouvernement du Canada. Il est absolument essentiel que tous les Canadiens aient accès de manière égale à la technologie, et c'est justement dans cet esprit que le programme a été mis sur pied il y a 30 ans. Les jeunes Canadiens ont besoin des technologies pour participer à l'économie numérique, et nous devons leur donner les moyens de bâtir une économie plus prospère pour les générations à venir. »

- Le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier

« Chez Microsoft, notre objectif est de donner à tous les humains les moyens d'atteindre de plus hauts sommets. Nous sommes fiers d'appuyer depuis des décennies le programme Ordinateurs pour les écoles et plus et d'avoir initié conjointement la campagne Engagement du PDG. Depuis juin 2021, plus de 50 PDG de grandes entreprises canadiennes se sont engagés à donner leurs appareils en fin de vie à des Canadiens moins bien nantis. Nous invitons les hauts dirigeants du Canada, ainsi que les entrepreneurs et les petites entreprises, à donner leurs appareils. Chaque appareil compte. Il y a suffisamment de matériel informatique au pays pour combler le fossé numérique. Il faut simplement le fournir à ceux qui en ont le plus besoin. »

- Le vice-président, Global Partner Solutions, Microsoft, Jason Hermitage

Faits en bref

Le programme Ordinateurs pour les écoles et plus (OPE+) est profitable pour les communautés, l'industrie et l'environnement, puisqu'il aide à prolonger la vie utile de l'équipement électronique et à réduire la quantité de déchets électroniques qui se retrouvent dans les décharges.

Dans le cadre du programme OPE+, deux millions d'appareils remis à neuf ont été distribués à des gens qui en avaient grand besoin au Canada .

. Près de 11 900 tonnes de déchets électroniques ont été récupérées avant qu'elles n'atteignent les sites d'enfouissement.

Au cours des 30 dernières années, par l'entremise du volet de stages du programme OPE+, plus de 8 500 jeunes ont eu accès à des occasions d'emploi qui leur ont permis d'acquérir des compétences numériques précieuses.

Liens connexes

Restez branchés

