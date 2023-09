Avis aux médias - Le ministre Champagne participera à la conférence ALL IN et fera une annonce concernant les pratiques d'intelligence artificielle au pays





MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, participera à la conférence ALL IN, organisée par Scale AI, la grappe d'innovation mondiale du Canada en intelligence artificielle (IA). Il s'agit de la plus grande rencontre de l'industrie de l'IA tenue au Canada.

Date : Le mercredi 27 septembre 2023

Lieu :

Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul-Riopelle

Montréal (Québec)

9 h (heure de l'Est) - Annonce et discussion informelle

Sur la scène principale, le ministre Champagne prononcera un discours, fera une annonce concernant les pratiques d'IA au pays, et participera à une discussion informelle sur l'évolution du dossier de l'IA responsable à l'échelle nationale et internationale.

11 h 15 (heure de l'Est) - Séance de photo et cérémonie de signature

Rendez-vous au bureau d'accréditation à 10 h 45 (heure de l'Est) pour être escorté jusqu'à la salle de la cérémonie.

Accréditation des médias

Les représentants des médias doivent obtenir l'accréditation pour accéder à la conférence. Pour savoir comment présenter une demande d'accréditation, consultez la page Médias sur le site de la conférence ALL IN.

Pour assister à la cérémonie de signature, les représentants des médias doivent également s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected].

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : @innovationcanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

26 septembre 2023 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :