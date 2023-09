AVIS AUX MÉDIAS - Négociations du secteur public - « On attend des mouvements significatifs du gouvernement et aux tables de négociation », fait valoir le Front commun





GATINEAU, QC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - En marge d'un rassemblement des travailleuses et travailleurs membres du Front commun soulignant la Journée nationale du personnel de soutien scolaire, des porte-parole du Front commun s'adresseront aux médias de l'Outaouais à l'occasion d'un point de presse mercredi.

Ils souhaitent rappeler au gouvernement que c'est l'ensemble des 420 000 travailleuses et travailleurs représentés par le Front commun qui sont concernés par les négociations du secteur public, et non pas uniquement certaines catégories ciblées par les priorités gouvernementales. Ils souhaitent aussi rappeler que l'Outaouais est aux prises avec des enjeux de disparités régionales, d'attraction et de rétention de personnel.

Rappelons également que des assemblées générales portant sur un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée ont actuellement cours, en Outaouais comme partout ailleurs au Québec.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI : Point de presse du Front commun



QUAND : Mercredi 27 septembre 2023, à 17 h



OÙ : Espace Canevas

425, boulevard Saint-Joseph, Gatineau



QUI : Josée Danis, présidente par intérim du Syndicat du personnel de soutien scolaire au Coeur-des-Vallées - CSN

Éric Gingras, président de la CSQ

Guylaine Laroche, présidente de l'APTS locale en Outaouais

Jean-Philippe Grenier, conseiller régional de la FTQ en Outaouais

Statistiques pour mieux comprendre les enjeux de cette négociation

Moyenne salariale des employées et employés du secteur public membres du Front commun : 43 916 $;

Retard salarial : -11,9 %;

Retard de rémunération globale : -3,9 %;

Proportion de femmes parmi les membres du Front commun : 78 %.

Pour plus d'information sur la négociation en cours : https://www.frontcommun.org/.

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

