Lightbits est désormais disponible sur la place de marché Azure de Microsoft





Lightbits®, leader de l'innovation en matière de solutions de plateformes de données simples, flexibles et rentables pour tout type de cloud, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de la plateforme de données cloud de Lightbits dans la place de marché Azure,de Microsoft, une boutique en ligne proposant des applications et des services à utiliser sur Azure. Les clients de Lightbits pourront désormais utiliser Azure, la plateforme productive et fiable, avec une gestion et un déploiement simplifiés.

Lightbits élimine les limitations de performance et de coût associées au stockage cloud native, permettant aux entreprises de migrer leurs charges de travail intensives en stockage vers Azure. En regroupant des machines virtuelles connectées par NVMe®/TCP, Lightbits crée un SAN très performant dans le cloud pour alimenter des charges de travail exigeantes telles que les bases de données, les analyses de données et les transactions sur Azure, tout en fournissant des services de données essentiels pour les entreprises. Lightbits est disponible sur la place de marché en tant qu'application gérée, ce qui la rend aussi simple à provisionner et à gérer que les offres de stockage natives.

Désormais en avant-première dans les régions Azure Europe Ouest, USA Est et USA Ouest, Lightbits permet aux clients de :

Accélérer la migration vers le cloud. Lighbits est capable de fournir jusqu'à 1 million d'IOPS par volume et une latence constante de seulement 190 microsecondes. Ces performances élevées s'échelonnent de manière linéaire à mesure que la taille du cluster Lightbits augmente.

Contrôler les coûts de stockage dans le cloud. Les entreprises peuvent économiser jusqu'à 85 % sur leurs coûts de stockage. Les clients sont facturés sur la base de la consommation de capacité, et non sur la base des IOPS ou des volumes provisionnés, l'utilisation de la capacité étant minimisée grâce à l'approvisionnement allégé, à la réduction des données et à d'autres mesures d'efficacité.

Ne pas intervenir dans la gestion du stockage. Les achats Lightbits dans la place de marché Azure incluent des services de support pour la gestion du cluster de stockage dans le cadre de l'abonnement Azure du client. Les services d'applications gérées incluent une surveillance de l'état 24/7, une haute disponibilité avec des SLA, des mises à jour proactives de logiciels, des correctifs de vulnérabilité critiques, des notifications de consolidation automatique et des directives pour l'expansion des clusters.

Faire évoluer les services de manière flexible. L'architecture désagrégée de Lightbits permet au cluster de faire évoluer sa capacité et ses performances de façon indépendante. La qualité de service (QDS) garantit que si des charges de travail sont ajoutées au cluster Lightbits, les utilisateurs ne subiront pas de préjudice.

Simplifier le provisionnement et la gestion des volumes. Avec Lightbits, les ressources sont provisionnées et gérées comme un SAN dans le cloud et non volume par volume, ce qui permet d'éviter le surprovisionnement du stockage en cloud à attachement direct.

Assurer une bonne disponibilité au sein des zones de disponibilité. Les données sont protégées par une réplication synchrone au sein des zones de disponibilité ou entre elles, et des fonctions d'autorestauration garantissent la continuité de l'activité.

Soyez agile grâce à la flexibilité de « n'importe quel cloud ». Les licences Lightbits sont transférables entre les serveurs du cloud public sur Azure et ceux du cloud privé dans les centres de données sur place. L'environnement multi-locataire permet de gérer plusieurs environnements d'applications hétérogènes.

« Alors que les organisations donnent la priorité aux stratégies axées sur le cloud, beaucoup découvrent qu'elles ont des charges de travail critiques qui ne pourront pas s'accorder aux SLA en s'exécutant dans le cloud public, ou que cela s'accompagne de coûts rendant la chose irréalisable », a déclaré Kam Eshghi, co-fondateur et directeur de la stratégie chez Lightbits. « Avec Lightbits, elles obtiennent les meilleures performances possibles sur Azure à un coût inférieur à celui du stockage cloud native, en plus d'une gestion mains libres en tant que service géré. Désormais, elles peuvent migrer toutes leurs charges de travail vers le cloud en toute confiance, sachant qu'elles n'auront pas à les rapatrier sur place en raison de coûts extravagants. »

« Grâce à la place de marché Microsoft Azure, les clients du monde entier peuvent facilement trouver, acheter et déployer des solutions partenaires de confiance, toutes certifiées et optimisées pour s'exécuter sur Azure », a déclaré Jake Zborowski, Directeur Général du portail Microsoft Azure chez Microsoft Corp. « Nous sommes ravis d'accueillir la solution Lightbits au sein de l'écosystème en croissance de la place de marché Azure. »

La place de marché Azure est un marché en ligne destiné à l'achat et la vente de solutions cloud certifiées pour s'exécuter sur Azure. Azure permet de mettre en relation les entreprises à la recherche de solutions innovantes basées sur le cloud avec des partenaires qui ont développé des solutions prêtes à l'emploi.

« Le marché avait besoin d'une plateforme de données en ligne comme Lightbits qui élimine les goulets d'étranglement associés au stockage cloud native et permet la migration de charges de travail critiques et intensives en stockage vers Azure », a déclaré John Barnes, Directeur Commercial chez Sycomp. « Nos clients exécutant des bases de données à haute vitesse et des charges de travail basées sur une IA avaient besoin d'une solution sur Azure offrant le meilleur rapport qualité-prix tout en étant simple à déployer et à gérer. Aujourd'hui, cette solution inégalée est Lightbits. »

Pour plus d'informations, réservez votre place en première rangée pour l'événement de lancement en direct de Lightbits sur Azure le 29 septembre 2023.

Ressources additionnelles :

À propos de Lightbits Labs

Lightbits Labs® (Lightbits), offre une plateforme de données complète qui permet aux organisations ayant une stratégie basée sur le cloud de migrer leurs charges de travail nécessitant un stockage intensif sur le cloud ou de construire un cloud à haute performance. Il élimine les goulots d'étranglement de performance qui sont souvent associés au stockage obsolète, traditionnel, historique ou basé sur le cloud, et fournit une haute performance, faible latence cohérente et des coûts avantageux prévisibles. L'architecture NMVe/TCP native et en cluster, associée aux services de données essentielles répond aux problèmes communs de performance, efficacité et coûts que rencontre le stockage en cloud. Lightbits reçoit le soutien des leaders de la technologie d'entreprise [Cisco Investments, Dell Technologies Capital, Intel Capital, Lenovo et Micron] et a pour mission de fournir une plateforme de stockage cloud robuste dotée d'une simplicité, agilité et flexibilité inégalées.

Lightbits et Lightbits Labs sont des marques déposées de Lightbits Labs, Ltd.

Toutes les marques déposées citées et copyrights appartiennent à leur propriétaire respectif.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 septembre 2023 à 14:05

