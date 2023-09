CGTN : « La contribution de chacun » : les progrès de la Chine en matière de prospérité commune grâce à l'ouverture et à la revitalisation des zones rurales





BEIJING, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- En tant que « capitale mondiale des petites marchandises », Yiwu, dans la province du Zhejiang en Chine de l'Est, entretient des relations commerciales avec plus de 230 pays et régions.

Le marché du commerce international de Yiwu a favorisé le développement de 2,1 millions de petites, moyennes et micro-entreprises et est associé à l'emploi de 32 millions de personnes. Il est connu comme le plus grand marché de gros au monde pour les petites marchandises.

Récemment, lors d'une visite du marché commercial de Jinhua le 20 septembre, à l'occasion d'une tournée d'inspection au Zhejiang, le président chinois Xi Jinping a salué le fait que les petites marchandises de Yiwu avaient percé sur un grand marché et représentaient désormais une industrie majeure.

« Chacun est un participant, un bâtisseur et un contributeur », a déclaré M. Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale (CMC), exhortant le marché commercial à contribuer davantage à l'expansion des marchés nationaux et internationaux, et appelant le Zhejiang à jouer un rôle exemplaire dans la promotion de la prospérité commune.

Développer le commerce pour une ouverture de haut niveau

Les données publiées par l'Administration générale des douanes de la Chine montrent que la valeur totale des importations et des exportations de marchandises au premier semestre de cette année était de 20,1 milliards de yuans (environ 2,75 milliards de dollars), soit une hausse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Pour la première fois, l'échelle a dépassé les 20 milliards de yuans.

Les entreprises privées restent la principale force du commerce extérieur de la Chine. Au cours du premier semestre 2023, le nombre d'entreprises de commerce extérieur engagées dans l'importation et l'exportation a augmenté de 6,9 % en glissement annuel. Parmi elles, la valeur des importations et des exportations des entreprises privées était de 10,59 milliards de yuans, soit une augmentation de 8,9 % par rapport à l'année précédente.

Lors de sa tournée d'inspection, M. Xi a souligné le fait que des efforts devaient être faits pour encourager et soutenir les entreprises privées à participer activement à la division industrielle mondiale du travail et à l'allocation des ressources afin d'améliorer la compétitivité fondamentale.

Après des années de développement, les trains de marchandises Chine-Europe, qui partent de Yiwu pour Madrid en Espagne, se sont engagés sur la voie d'un développement de haute qualité pour devenir un nouveau mode de transport international pratique, rapide, sûr, stable, écologique et économique.

Surnommée Yixin'ou en chinois (Yiwu-Xinjiang-Europe), cette ligne de fret d'une longueur de 13 052 km est devenue un pont important reliant le continent eurasien. À la fin du mois de juillet de cette année, plus de 6 000 trains de marchandises l'avaient empruntée.

Appelant le Zhejiang à continuer à écrire un nouveau chapitre dans l'approfondissement des réformes et l'élargissement de l'ouverture, le président Xi a exhorté à planifier les réformes dans une perspective mondiale et à élargir progressivement l'ouverture institutionnelle en ce qui concerne les règles, les règlements, la gestion et les normes.

En 2021, la Chine a publié une directive encourageant le Zhejiang à prendre la tête de la création d'une zone de démonstration pour la promotion de la prospérité commune à l'échelle nationale.

Du développement des entreprises privées à la promotion de la revitalisation des zones rurales, la riche connotation de la prospérité commune est vivement représentée dans la province du Zhejiang.

Promouvoir la prospérité commune par des exemples pionniers

En juin 2003, la province du Zhejiang a lancé le programme de revitalisation rurale verte dans le but d'améliorer la production rurale, les milieux de vie et l'environnement écologique, ainsi que la qualité de vie des agriculteurs.

En 20 ans, ce programme a créé des milliers de superbes villages et fondamentalement changé l'aspect de la campagne dans cette province, en créant des expériences réussies pour la modernisation agricole et rurale, ainsi que des exemples réussis de promotion de la modernisation chinoise.

Le village de Lizu, à Jinhua, a profité de ce programme, passant d'une localité sale et pauvre à un lieu de vie prospère doté d'un environnement favorable au tourisme.

Lors de l'inspection du village le 20 septembre, le président Xi a appris que le revenu annuel par habitant avait atteint 52 000 yuans (environ 7 250 dollars).

Selon le Bureau national des statistiques, la Chine a connu une nouvelle année de récolte exceptionnelle pour les céréales d'été, la production de celles-ci s'élevant à 146,13 millions de tonnes pour l'année.

De plus, 40 nouveaux pôles industriels avantageux et caractéristiques ont été créés fin 2022, ainsi que 50 parcs agricoles et industriels nationaux modernes et 200 villes dotées d'un secteur agricole fort.

Soulignant les efforts visant à réduire l'écart entre les zones urbaines et rurales ainsi que les disparités en matière de développement régional et de revenus, le président Xi a appelé à faire progresser la revitalisation rurale dans tous les domaines et à encourager vigoureusement les industries rurales présentant des caractéristiques locales distinctives.

« Il y a beaucoup à explorer et beaucoup à faire pour promouvoir la revitalisation des zones rurales », a indiqué M. Xi aux villageois, les exhortant à créer un avenir meilleur pour la prospérité commune.

Cette année marque le 20e anniversaire de la mise en oeuvre de la stratégie consistant à « exploiter pleinement huit avantages et mettre en oeuvre huit mesures majeures » dans la province du Zhejiang.

Cette stratégie, présentée par Xi Jinping en 2003, incitait la province à tirer parti de ses huit avantages, tels que les ceux liés aux systèmes et aux mécanismes, à la situation géographique et à l'industrie, pour mettre en oeuvre huit mesures majeures en faveur du développement du Zhejiang.

Depuis lors, le développement économique et social du Zhejiang a atteint de nouveaux sommets historiques.

Reconnaissant ces réalisations, le président Xi a appelé à traiter l'économie réelle comme la base de la construction d'un système industriel moderne, à guider et à soutenir les industries traditionnelles pour accélérer l'établissement de technologies avancées et facilement applicables et favoriser un développement de haute qualité, intelligent et respectueux de l'environnement dans le secteur manufacturier.

https://news.cgtn.com/news/2023-09-25/Xi-urges-Zhejiang-to-further-advance-Chinese-modernization-1no6TIHz1O8/index. html

