Québec crée un groupe d'experts en adaptation aux changements climatiques





QUÉBEC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec pose un geste de plus pour adapter le Québec aux changements climatiques en annonçant la création d'un groupe d'experts dont la coprésidence sera confiée à deux scientifiques de renom, MM. Alain Webster et Alain Bourque. Il confie également un mandat à Ouranos, un consortium dont la mission est de développer des liens entre l'expertise scientifique et les acteurs de l'adaptation.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette. Ces nominations témoignent de l'engagement continu du gouvernement à renforcer l'adaptation aux changements climatiques, à prévoir les risques et à protéger le bien-être de la population québécoise et l'intégrité de son territoire.

Rappelons que M. Alain Webster est président du Comité consultatif sur les changements climatiques et que M. Alain Bourque est directeur général d'Ouranos. Ils sont reconnus par leurs pairs pour leur expertise.

Les deux coprésidents auront la tâche de regrouper une équipe hautement spécialisée pour réaliser ce mandat dont l'objectif est de parfaire l'action en matière d'adaptation aux changements climatiques. Le mandat du groupe d'experts comporte deux volets :

Volet 1 : Identifier les priorités pour le développement des connaissances scientifiques en matière d'adaptation, soutenir le gouvernement dans la réalisation d'une analyse globale des risques et faire des recommandations en conséquence;

Volet 2 : Identifier les pistes d'action les plus prometteuses en matière d'adaptation afin d'alimenter la prise de décision et l'élaboration de politiques publiques.

Les recommandations du groupe d'experts en adaptation enrichiront les travaux de la Direction de l'adaptation aux changements climatiques, une nouvelle unité du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs créée au sein du Bureau de la transition climatique et énergétique en juin dernier. Cette direction a notamment pour mandat d'élaborer de nouvelles mesures qui seront intégrées au Plan pour une économie verte 2030.

À cet effet, rappelons que les budgets des mesures visant l'adaptation aux changements climatiques ont presque doublé en deux ans, passant de 470,1 M$ à 860,6 M$, et que l'ensemble de l'investissement du gouvernement du Québec en la matière se chiffre à 1,5 G$.

Un engagement interministériel

Rappelons qu'au printemps dernier, le ministre Charette a annoncé qu'il confiait des mandats à différents ministères et organismes afin d'accélérer l'adaptation du Québec aux impacts des changements climatiques.

Ces mandats amèneront les ministères et organismes concernés à :

Réaliser des appréciations des risques pour assurer la résilience et la sécurité des infrastructures stratégiques et des services prioritaires de l'État québécois;

Favoriser l'appréciation des risques climatiques et l'élaboration de plans d'adaptation par les organismes municipaux.

Citations :

«?Les changements climatiques ont un impact sur pratiquement tous les aspects de notre société, de l'économie à la sécurité civile en passant par la santé. Le gouvernement a entendu les préoccupations des élus municipaux, des agriculteurs, des gens d'affaires et des représentants des milieux associatifs quant à l'importance de se préparer pour faire face aux bouleversements climatiques. Pour ce faire, il est primordial d'identifier les risques prioritaires sur lesquels notre connaissance est encore parcellaire et de combiner nos efforts, actions et opérations. L'adaptation à ces changements nécessite des transformations majeures et des investissements substantiels. Il est donc crucial d'avoir une vision d'ensemble des impacts appréhendés des changements climatiques pour identifier les créneaux d'intervention les plus porteurs. Une bonne compréhension des risques climatiques est essentielle pour déterminer nos priorités d'action. C'est pourquoi nous sollicitons la compétence de ce groupe d'experts. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« À l'heure où l'adaptation aux changements climatiques devient de plus en plus essentielle dans la gouvernance de nos sociétés, la science climatique doit guider l'action gouvernementale pour rendre le Québec plus résilient face aux changements climatiques. De façon complémentaire aux travaux du Comité consultatif, la mise en place du groupe d'experts en adaptation climatique accroît encore l'utilisation d'une expertise multidisciplinaire de haut niveau afin de mieux cerner les risques climatiques et de proposer des pistes de solution pour favoriser une meilleure adaptation aux changements climatiques. »

Alain Webster, président du Comité consultatif sur les changements climatiques

« La mission d'Ouranos est d'aider la société québécoise à s'adapter aux changements climatiques en s'appuyant sur des bases scientifiques solides. À titre de directeur général d'Ouranos, je suis très heureux d'être impliqué dans cette initiative visant à parfaire nos connaissances et à offrir des recommandations et des pistes d'action pour réduire les risques liés aux impacts croissants des changements climatiques dans toutes les régions du Québec. De par notre réseau d'acteurs multidisciplinaires et dynamiques habitués à travailler avec de multiples parties prenantes, nous sommes convaincus que nos efforts collectifs contribueront à mettre en place une adaptation durable à l'échelle du Québec. »

Alain Bourque, directeur général Ouranos

Source : Mélina Jalbert Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et

ministre responsable de la région

des Laurentides Tél. : 418 803-2351 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

Twitter Facebook

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

26 septembre 2023 à 13:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :