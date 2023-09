Honorer la vie des enfants autochtones : l'oeuvre Monument commémoratif des pensionnats pour Autochtones, de l'artiste kwakwaka'wakw Stanley C. Hunt, acquise par le Musée canadien de l'histoire





GATINEAU, QC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Le Monument commémoratif des pensionnats pour Autochtones, une oeuvre de l'artiste kwakw a k a 'wakw Stanley C. Hunt rendant hommage à la vie des enfants autochtones qui ont vécu le déracinement familial et la réalité des pensionnats, terminera son voyage, en provenance de la côte Ouest, au Musée canadien de l'histoire, où il fera partie de la collection permanente.

En mai 2021, des médias nationaux ont annoncé que des tombes anonymes d'enfants autochtones avaient été découvertes sur le site d'un pensionnat près de Tk'emlúps/Kamloops, en Colombie-Britannique. Inspiré par cette découverte et par la construction habituelle de monuments commémoratifs, Hunt a sculpté une série de 130 visages souriants, représentant des enfants. Les visages sont soulignés en orange pour rappeler que chaque enfant compte, et le monument de 5,5 mètres a été peint en noir pour marquer une période sombre de l'histoire. Le corbeau au sommet représente le créateur et le protecteur, rappelant les esprits des enfants qui se trouvent en dessous.

« Ce puissant mémorial est un rappel tangible des évènements de notre passé commun, a déclaré Caroline Dromaguet, présidente-directrice générale du Musée canadien de l'histoire. Son acquisition et son exposition éventuelle en 2024 nous donnent de nouvelles occasions de susciter des conversations nationales liées à la réconciliation et au système des pensionnats pour Autochtones. Nous espérons que le public ne sera pas seulement ému par le riche symbolisme du monument, mais qu'il sera également encouragé à s'engager dans une discussion et une réflexion approfondies sur un chapitre difficile de l'histoire évolutive de ce pays. »

« Le monument dit la vérité sur une période sombre de notre histoire. Le monument identifie tous les partis. Le monument est lavé au noir pour marquer cette sombre histoire. De l'orange pour marquer l'importance de chaque enfant. Je n'ai pas écrit l'histoire du Canada. Je veux marquer une étape de notre histoire et donner une voix à nos enfants. Le corbeau tient dans son bec la graine de la vie. Ce corbeau a été créé pour aider à ramener l'esprit de nos enfants à la maison. Ce corbeau nous aidera à retrouver et à identifier les enfants. Grâce à la recherche et à l'ADN, j'espère pouvoir donner un nom à l'ensemble des enfants que nous aurons pu retrouver. Comment pourrions-nous savoir, demande l'artiste kwakw a k a 'wakw Stanley C. Hunt, ce que ces enfants auraient pu devenir en ayant la possibilité d'avoir une vie longue et prospère? Je suis honoré que ce monument se trouve au Musée canadien de l'histoire. Dans 100 ans, dans 500 ans, le Monument des pensionnats pour Autochtones sera toujours debout et continuera de raconter cette histoire. »

Stanley C. Hunt est un Kwagu' l du village de Tsa x is (Fort Rupert) et est issu d'une longue lignée d'artistes kwakw a k a 'wakw de renom. Le Musée de l'histoire abrite également le masque sculpté par Hunt, Kwa-giulth Moon.

Achevé en juin 2023, le monument a entamé sa traversée du pays en Colombie-Britannique, avec le soutien logistique et le transport de la Garde côtière canadienne et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Il a fait partie d'une cérémonie spéciale organisée à Vancouver à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin. Du 6 septembre au 10 octobre, il sera exposé au Centre du patrimoine de la GRC à Regina, où il contribuera à marquer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation du Canada, le 30 septembre.

Le monument arrivera au Musée de l'histoire cet automne et sera exposé en 2024. Stanley C. Hunt se rendra au Musée dans les mois à venir pour discuter de l'emplacement du monument et de l'engagement du public, ainsi que pour enregistrer un entretien d'histoire orale lié au projet.

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de personnes chaque année. Le rôle principal du Musée est d'accroitre la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation de la population à l'égard d'évènements, d'expériences, de personnalités et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes, tout en la sensibilisant à l'histoire du monde et aux autres cultures. Le travail du Musée canadien de l'histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez museedelhistoire.ca et suivez-nous sur Twitter et Facebook.

Si vous désirez que votre nom soit retiré de notre liste d'envoi ou si nous devions transmettre cette information à une autre personne, veuillez nous en aviser par courriel à [email protected].

SOURCE Musée canadien de l'histoire

26 septembre 2023 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :